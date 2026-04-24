伊朗局勢｜伊朗與巴基斯坦就停戰交換意見 消息稱立場較第一輪談判強硬｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普下令擊沉霍爾木茲海峽布雷船隻 伊朗稱首筆通行費已匯入央行）

行動代號「史詩怒火」

4月25日最新消息

21：45

伊朗向巴方 闡述停火立場

伊朗外交部長與巴基斯坦官員就結束戰爭交換了「意見和考量」。巴方消息人士透露，與第一輪談判相比，伊朗這次的立場更加強硬，強調任何結束戰爭的方案都必須按照伊朗的條件執行，而不是按照美國總統特朗普提出的條件執行。

伊朗外交部當在社交媒體發文說，雙方在會談中討論了有關美以伊停火和結束戰事的最新進展，以及加強西亞地區和平與穩定的合作。

伊朗官員未計劃見美方代表

美國談判代表預定今天前往巴基斯坦，但德黑蘭當局表示，伊朗官員並未計畫與美方代表會面，

10：39

美國與伊朗停火局勢未明，美國有線電視新聞網（CNN）報道，美軍官員正在制定新的作戰計畫，以便在停火協議破局情況下，以關鍵能源航道霍爾木茲海峽為核心，展開軍事行動，向航道的伊朗軍事力量發動攻擊。

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09：06

伊朗擬對友好國家免除霍爾木茲海峽的通行費，其中俄羅斯被列為優先對象，獲免除費用。早前有報道指，伊朗曾提及的友好國家除俄羅斯外，還包括中國、印度、巴基斯坦以及伊拉克

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08：35

美國海軍近日傳出一宗罕見意外，一艘正趕往霍爾木茲海峽執行掃雷任務的軍艦，艦上一名水兵在途經泰國布吉島上岸時，竟遭到當地的猴子抓傷。軍方不敢大意，緊急將該名士兵送返日本母港治療。雖然任務未受延誤，但官員坦言，這種意外絕對是意想不到的「未知變數」。

相關新聞 : 伊朗局勢 | 美軍掃雷艦趕赴霍爾木茲 水兵在布吉島突遭猴子抓傷 緊急離隊治療

特朗普：伊朗正準備提交一份旨在滿足美方要求的提議

03： 55

美國總統特朗普周五接受路透社電話訪問時表示，伊朗正準備提交一份旨在滿足美方要求的提議，「他們正提出一個方案，我們拭目以待」。

相關新聞：伊朗局勢｜阿拉格齊抵伊斯蘭堡 特朗普：伊朗擬提方案回應美方訴求

伊朗外長阿拉格齊率領的代表團周五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。美聯社

阿拉格齊抵伊斯蘭堡

02： 20

伊朗外長阿拉格齊率領的代表團，據報已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。巴基斯坦外交部表示，阿拉格齊將會與巴方高級領導層開會，討論最新地區發展形勢。

伊朗國家電視台表示，阿拉格齊暫無與美方會面的安排，但巴基斯坦可代為轉達德黑蘭對結束戰事的訴求。

白宮：威特科夫和庫什納周六赴巴基斯坦

01： 25

美國白宮發言人萊維特證實，總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納將於星期六早上前往巴基斯坦，參加與伊朗外長阿拉格齊的談判。

美媒稍早前引述美國官員報道，由於伊朗議長卡利巴夫今次不出席，副總統萬斯這次亦不準備參與。

00： 01

美媒報道，特朗普派遣中東特使威特科夫和女婿庫什納前往巴基斯坦，參加與伊朗的會談。

4月24日最新消息

21： 45

據中東媒體Al Asharq消息，美國代表團將在36小時內抵達伊斯蘭堡，為第二輪會談做準備。

20：45

伊外長阿拉格齊訪問巴基斯坦

伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗外交部長阿拉格齊將赴巴基斯坦首都伊斯蘭堡、阿曼首都馬斯喀特和俄羅斯首都莫斯科進行訪問。

新華社早前消息稱，伊朗代表團抵達巴基斯坦，在與巴方進行討論後，美國與伊朗預計將舉行第二輪談判。

15：15

以色列欲重啟伊朗戰爭

以色列總理內塔尼亞胡周三表示，以色列已做好重啟伊朗戰爭的準備。內塔尼亞胡在一段影片聲明中表示：「我們希望看到伊朗移除其濃縮鈾，我們希望看到伊朗境內的濃縮鈾能力被徹底消除。當然，我們也希望看到霍爾木茲海峽重新開放。」

他還表示：「現在斷言事態將如何發展，甚至最終結果如何，都為時過早。鑑於戰爭可能再次爆發，我們已做好應對任何情況的準備。」

內塔尼亞胡稱美國正及時向以色列通報其與伊朗接觸的情況，並堅稱兩國目標一致。然而，美國總統特朗普的政府暗示，與德黑蘭舉行第二輪會談的可能性更大。

05：56

美國總統特朗普周四在白宮見記者時被問到，為了與伊朗達成長期和平協議願意等多久，他說，現在就可以與伊朗達成協議，希望協議永久有效，令伊朗永遠沒有機會擁有核武，開玩笑叫記者不要催他。被問到會否動用核武，他說：「不會。」

同日特朗普在社交平台發文強調，自己沒有壓力亦不着急於與伊朗達成協議。

05：38

特朗普宣佈黎以停火時間延長三週

美國總統特朗普在社交媒體發文表示，當地周四，美方在白宮同以色列和黎巴嫩的高級代表會晤，會議進行得「非常順利」，以色列與黎巴嫩之間的停火將延長三週。

特朗普又說，估計未來三週內，黎巴嫩總統奧恩和以色列總理內塔尼亞胡會到訪白宮，並舉行會面。

傳伊朗議會議長卡利巴夫突辭談判團隊職務

01：42

以色列N12新聞報道，伊朗議會議長卡利巴夫已辭去談判團隊職務，原因暫未明。

伊朗外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項

00：45

半島電視台報道，伊朗外交部發言人表示，移交高濃縮鈾不是一個選項，但降低其濃度是一個可行的選擇。

美國防部否認霍峽掃雷須半年

00：20

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。他說：「一項評估並不意味着該評估就是合理的，霍爾木茲海峽關閉六個月是不可能的，部長也完全不能接受。」他又說：「媒體從機密的閉門簡報會中挑選泄露出來的信息，而其中大部分內容都是虛假的，這種做法是不誠實的新聞報道。」

過去兩天有共4艘伊朗油輪突破美軍封鎖

00：05

伊朗塔斯尼姆通訊社23日報道，根據一家油輪監測網站數據顯示，在過去兩天內，有4艘伊朗油輪突破美軍封鎖進入伊朗海域。