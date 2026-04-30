伊朗局勢｜伊朗向巴基斯坦提交與美談判的最新提議｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普下令擊沉霍爾木茲海峽布雷船隻 伊朗稱首筆通行費已匯入央行）

行動代號「史詩怒火」

5月1日最新消息

21：15

據外電5月1日報道，伊朗4月30日向巴基斯坦調解人提交了與美國進行談判的最新提議。

另外， 伊朗最高領袖辦公室5月1日發布消息稱，最高領導人穆傑塔巴「身體狀況完全良好」，正常參與決策與管理工作。

早前傳穆傑塔巴在美軍空襲中受重傷「毀容」，外界質疑伊朗是否真的由他掌控。伊朗最高領袖辦公室說，有關穆傑塔巴健康狀況的負面傳聞係「敵對勢力散佈的謠言」，意圖通過製造不確定性，誘導外界作出反應，並借此推進其既定圖謀。

11：18

美國與伊朗新一輪談判尚未進行前，有美國官員指出，基於《戰爭權力法》的規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動，已經結束。而伊朗革命衛隊高層官員警告，即使是有限度的美國新一輪攻擊，也將引發對美國區域據點「長期且痛苦的報復打擊」。據報以色列已在阿聯酋緊急部署包括「鐵束」激光防禦系統在內的多套防空裝備，幫助阿聯酋應對伊朗導彈和無人機。

相關新聞 : 伊朗局勢 | 美官員敵對行動已結束 伊朗重啟攻勢恐引發漫長痛苦報復

08：44

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則總統特朗普依法須撤回美軍。不過，國防部長赫格塞思指出，當前美伊持續停火已令60天期限「停止倒數」，意味對伊朗軍事行動無需尋求國會授權。此說法引發民主黨強烈反彈，也遭共和黨質疑。

相關新聞 : 伊朗局勢| 美防長：對伊軍事行動60天期限因停火中止 無需尋求國會授權

06：40

美媒《華爾街日報》報道，特朗普政府正積極籌組名為「海上自由架構」的新國際聯盟，旨在恢復霍爾木茲海峽的航運安全。

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4月30日最新消息

12：00

美國總統特朗普預計於周四聽取一場關於對伊朗可能採取軍事行動的關鍵簡報，由美國中央司令部司令庫珀上將（Brad Cooper）親自說明。據Axios，兩名知情人士指出，這場簡報顯示白宮正認真評估重新啟動大規模軍事行動的可能性。

08：45

美國國防部官員表示，截至目前，美國在對伊朗戰事中的支出估計已達250億美元。

07：45

美國總統特朗普表示，他將繼續對伊朗實施海上封鎖，直至伊方同意達成一項能打消美方對伊核計劃擔憂的協議。

06：08

美國總統特朗普在白宮對記者表示，美國同伊朗正在通過電話進行談判，以替代派員前赴第三方國家開會的方式，同時強調伊朗方面必須明確承諾徹底放棄核武器。

此外，據美媒報道，特朗普近期對幕僚透露，已做好長期封鎖霍爾木茲海峽的準備。

相關新聞：伊朗局勢｜傳美國擬長期海上封鎖伊朗 特朗普：正與伊透過電話談判

02：24

美國總統特朗普表示，如果伊朗不達成協議，美軍將摧毁伊朗餘下的導彈系統。

普京與特朗普通話1.5小時商局勢

01：30

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普進行了電話交談，通話持續超過1.5小時，氣氛友好。普京譴責了日前對特朗普的刺殺企圖。

克宮方面又指，雙方討論了伊朗問題，普京提出了關於伊朗核計劃的建議，普京表示支持特朗普延長伊朗停火的決定。

特朗普與普京還討論了經濟和能源項目的潛在合作機會。特朗普認爲解決烏克蘭衝突的協議即將達成。

4月29日最新消息

03：06

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，任何航運公司、保險商及金融機構，若向伊朗繳付通過霍爾木茲海峽的「通行費」，將面臨制裁，最高刑罰可被判處終身監禁。

相關新聞：伊朗局勢｜美財政部宣布：向伊朗繳付霍峽「過路費」將受制裁 最高刑罰終身監禁

00：50

伊朗常駐聯合國代表團在社交媒體發表聲明，重申伊朗有權在其領海範圍內採取一切必要手段應對安全威脅。

聲明指，作爲霍爾木茲海峽所在領海的主要沿海國，伊朗擁有合法權利採取必要且對等的措施，以應對新出現的安全威脅。這些措施旨在確保航行安全，並防止霍爾木茲海峽被用於敵對或軍事目的。

聲明批評，美國的非法行爲危害國際航行安全，波斯灣地區的任何運輸受阻及其後果都應由美方承擔。

4月28日最新消息

15：55

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士稱，美國總統特朗普不太可能接受伊朗最新的結束戰爭方案。該方案將重新開放霍爾木茲海峽，但將伊朗核計畫相關問題留待日後再經談判解決。特朗普對此表示不滿，表示不太可能接受此方案。

不過，亦有熟悉調解進程的消息人士稱，美伊之間的分歧並沒有表面看起來那麼大。

14：30

俄羅斯超級遊艇穿越霍爾木茲

一艘價值5億美元（約39億港元）的多層豪華遊艇，周末無視封鎖穿越霍爾木茲海峽。

該艘長142米的「諾德號」（Nord），與受制裁的俄羅斯億萬富翁莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）有關，2022年登記在其妻的一間公司名下。「諾德號」周末從杜拜駛往阿曼首都馬斯喀特。它是近幾個月來少數幾艘通過該海峽的私人船隻之一。

4月27日最新消息

23：00

伊朗外長阿格拉齊訪問俄羅斯，與俄總統普京會晤。阿格拉齊表示，由於與美國和以色列的戰爭，世界現在已經認識到伊朗的真正實力，「伊朗伊斯蘭共和國是一個穩定、穩固和強大的國家，這一點已經顯而易見」。他表示 俄羅斯一直與伊朗站在一起，兩國將繼續保持「戰略夥伴關係」。

此外，他在Telegram發言，指美國總統特朗普要求進行談判，是因為美國「尚未實現任何目標」，伊方正在研究這項要求。

01：30

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在多國展開外交斡旋後，已由巴基斯坦轉抵俄羅斯。伊朗外交部確認，他將與俄羅斯高層官員會面，就雙邊關係及地區與國際局勢發展交換意見。

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00：25

美國周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗重啟停火談判的計劃，總統特朗普（Donald Trump）周日表示希望「伊朗聰明一點」，若伊朗希望就結束戰事展開談判，可主動聯絡美國，「可以來找我們，或者打電話給我們」，強調美方設有「安全通訊渠道」。

相關新聞 : 伊朗局勢特朗普希望伊朗聰明一點-可致電美方就結束戰事談判

4月26日最新消息

06：53

美軍中央司令部發布聲明，美軍「平克尼」號飛彈驅逐艦出動直升機，周六在阿拉伯海攔截一艘受到美國制裁的商船，並迫使其返回伊朗。

06：02

據伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗外長阿拉格齊完成對阿曼訪問後，預計將再次前往巴基斯坦，之後再轉赴俄羅斯。

相關新聞：伊朗局勢｜伊媒：阿拉格齊將再訪巴基斯坦 隨後再赴俄羅斯

05：50

伊朗最高領袖穆傑塔巴在社交媒體上發文，敦促「伊朗南邊鄰國」認清形勢，作出正確判斷，對「邪惡勢力」的虛假承諾保持警惕。穆傑塔巴說：「我們仍在等待你們作出適當回應，以展現彼此間的兄弟情誼與善意。但這種情況只有在你們擺脫那些傲慢的強權時才會發生，他們從不放過任何羞辱你們、剝削你們的機會。」

02：21

以色列總理辦公室發表聲明，以色列總理內塔尼亞胡已下令以色列國防軍對黎巴嫩境內的真主黨目標發動「猛烈打擊」。

02：00

巴基斯坦總理夏巴兹與伊朗總統佩澤希齊揚通電話，就地區局勢及推動區域和平與穩定的努力交換意見。夏巴兹在通話中重申巴基斯坦致力維護地區和平，並表示巴方將繼續為促進地區安全與穩定作出努力。佩澤希齊揚則感謝夏巴兹、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾及副總理兼外長達爾在推動和平方面的貢獻。

4月25日最新消息

23：51

美國總統特朗普表示，已取消總統特使威特科夫和女婿庫什納前往巴基斯坦與伊朗談判的行程。

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21：45

伊朗向巴方 闡述停火立場

伊朗外交部長與巴基斯坦官員就結束戰爭交換了「意見和考量」。巴方消息人士透露，與第一輪談判相比，伊朗這次的立場更加強硬，強調任何結束戰爭的方案都必須按照伊朗的條件執行，而不是按照美國總統特朗普提出的條件執行。

伊朗外交部當在社交媒體發文說，雙方在會談中討論了有關美以伊停火和結束戰事的最新進展，以及加強西亞地區和平與穩定的合作。

伊朗官員未計劃見美方代表

美國談判代表預定今天前往巴基斯坦，但德黑蘭當局表示，伊朗官員並未計畫與美方代表會面，

10：39

美國與伊朗停火局勢未明，美國有線電視新聞網（CNN）報道，美軍官員正在制定新的作戰計畫，以便在停火協議破局情況下，以關鍵能源航道霍爾木茲海峽為核心，展開軍事行動，向航道的伊朗軍事力量發動攻擊。

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09：06

伊朗擬對友好國家免除霍爾木茲海峽的通行費，其中俄羅斯被列為優先對象，獲免除費用。早前有報道指，伊朗曾提及的友好國家除俄羅斯外，還包括中國、印度、巴基斯坦以及伊拉克

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08：35

美國海軍近日傳出一宗罕見意外，一艘正趕往霍爾木茲海峽執行掃雷任務的軍艦，艦上一名水兵在途經泰國布吉島上岸時，竟遭到當地的猴子抓傷。軍方不敢大意，緊急將該名士兵送返日本母港治療。雖然任務未受延誤，但官員坦言，這種意外絕對是意想不到的「未知變數」。

相關新聞 : 伊朗局勢 | 美軍掃雷艦趕赴霍爾木茲 水兵在布吉島突遭猴子抓傷 緊急離隊治療

特朗普：伊朗正準備提交一份旨在滿足美方要求的提議

03： 55

美國總統特朗普周五接受路透社電話訪問時表示，伊朗正準備提交一份旨在滿足美方要求的提議，「他們正提出一個方案，我們拭目以待」。

相關新聞：伊朗局勢｜阿拉格齊抵伊斯蘭堡 特朗普：伊朗擬提方案回應美方訴求

伊朗外長阿拉格齊率領的代表團周五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。美聯社

阿拉格齊抵伊斯蘭堡

02： 20

伊朗外長阿拉格齊率領的代表團，據報已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。巴基斯坦外交部表示，阿拉格齊將會與巴方高級領導層開會，討論最新地區發展形勢。

伊朗國家電視台表示，阿拉格齊暫無與美方會面的安排，但巴基斯坦可代為轉達德黑蘭對結束戰事的訴求。

白宮：威特科夫和庫什納周六赴巴基斯坦

01： 25

美國白宮發言人萊維特證實，總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納將於星期六早上前往巴基斯坦，參加與伊朗外長阿拉格齊的談判。

美媒稍早前引述美國官員報道，由於伊朗議長卡利巴夫今次不出席，副總統萬斯這次亦不準備參與。

00： 01

美媒報道，特朗普派遣中東特使威特科夫和女婿庫什納前往巴基斯坦，參加與伊朗的會談。

4月24日最新消息

21： 45

據中東媒體Al Asharq消息，美國代表團將在36小時內抵達伊斯蘭堡，為第二輪會談做準備。

20：45

伊外長阿拉格齊訪問巴基斯坦

伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗外交部長阿拉格齊將赴巴基斯坦首都伊斯蘭堡、阿曼首都馬斯喀特和俄羅斯首都莫斯科進行訪問。

新華社早前消息稱，伊朗代表團抵達巴基斯坦，在與巴方進行討論後，美國與伊朗預計將舉行第二輪談判。

15：15

以色列欲重啟伊朗戰爭

以色列總理內塔尼亞胡周三表示，以色列已做好重啟伊朗戰爭的準備。內塔尼亞胡在一段影片聲明中表示：「我們希望看到伊朗移除其濃縮鈾，我們希望看到伊朗境內的濃縮鈾能力被徹底消除。當然，我們也希望看到霍爾木茲海峽重新開放。」

他還表示：「現在斷言事態將如何發展，甚至最終結果如何，都為時過早。鑑於戰爭可能再次爆發，我們已做好應對任何情況的準備。」

內塔尼亞胡稱美國正及時向以色列通報其與伊朗接觸的情況，並堅稱兩國目標一致。然而，美國總統特朗普的政府暗示，與德黑蘭舉行第二輪會談的可能性更大。

05：56

美國總統特朗普周四在白宮見記者時被問到，為了與伊朗達成長期和平協議願意等多久，他說，現在就可以與伊朗達成協議，希望協議永久有效，令伊朗永遠沒有機會擁有核武，開玩笑叫記者不要催他。被問到會否動用核武，他說：「不會。」

同日特朗普在社交平台發文強調，自己沒有壓力亦不着急於與伊朗達成協議。

05：38

特朗普宣佈黎以停火時間延長三週

美國總統特朗普在社交媒體發文表示，當地周四，美方在白宮同以色列和黎巴嫩的高級代表會晤，會議進行得「非常順利」，以色列與黎巴嫩之間的停火將延長三週。

特朗普又說，估計未來三週內，黎巴嫩總統奧恩和以色列總理內塔尼亞胡會到訪白宮，並舉行會面。

傳伊朗議會議長卡利巴夫突辭談判團隊職務

01：42

以色列N12新聞報道，伊朗議會議長卡利巴夫已辭去談判團隊職務，原因暫未明。

伊朗外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項

00：45

半島電視台報道，伊朗外交部發言人表示，移交高濃縮鈾不是一個選項，但降低其濃度是一個可行的選擇。

美國防部否認霍峽掃雷須半年

00：20

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。他說：「一項評估並不意味着該評估就是合理的，霍爾木茲海峽關閉六個月是不可能的，部長也完全不能接受。」他又說：「媒體從機密的閉門簡報會中挑選泄露出來的信息，而其中大部分內容都是虛假的，這種做法是不誠實的新聞報道。」

過去兩天有共4艘伊朗油輪突破美軍封鎖

00：05

伊朗塔斯尼姆通訊社23日報道，根據一家油輪監測網站數據顯示，在過去兩天內，有4艘伊朗油輪突破美軍封鎖進入伊朗海域。