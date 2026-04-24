伊朗局勢｜伊外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項 美軍否認霍爾木茲海峽掃雷須半年｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普下令擊沉霍爾木茲海峽布雷船隻 伊朗稱首筆通行費已匯入央行）

行動代號「史詩怒火」

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。路透社

特朗普早前宣布，延長對伊朗的停火期限。路透社

伊朗與美國、以色列的戰火仍未止。路透社

傳伊朗議會議長卡利巴夫突辭談判團隊職務

01：42

以色列N12新聞報道，伊朗議會議長卡利巴夫已辭去談判團隊職務，原因暫未明。

伊朗外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項

00：45

半島電視台報道，伊朗外交部發言人表示，移交高濃縮鈾不是一個選項，但降低其濃度是一個可行的選擇。

美國防部否認霍峽掃雷須半年

00：20

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。他說：「一項評估並不意味着該評估就是合理的，霍爾木茲海峽關閉六個月是不可能的，部長也完全不能接受。」他又說：「媒體從機密的閉門簡報會中挑選泄露出來的信息，而其中大部分內容都是虛假的，這種做法是不誠實的新聞報道。」

過去兩天有共4艘伊朗油輪突破美軍封鎖

00：05

伊朗塔斯尼姆通訊社23日報道，根據一家油輪監測網站數據顯示，在過去兩天內，有4艘伊朗油輪突破美軍封鎖進入伊朗海域。