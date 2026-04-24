Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項 美軍否認霍爾木茲海峽掃雷須半年｜持續更新

即時國際
更新時間：01:45 2026-04-24 HKT
發佈時間：01:36 2026-04-24 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普下令擊沉霍爾木茲海峽布雷船隻 伊朗稱首筆通行費已匯入央行

行動代號「史詩怒火」

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。路透社
早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。路透社
特朗普早前宣布，延長對伊朗的停火期限。路透社
特朗普早前宣布，延長對伊朗的停火期限。路透社
伊朗與美國、以色列的戰火仍未止。路透社
伊朗與美國、以色列的戰火仍未止。路透社

傳伊朗議會議長卡利巴夫突辭談判團隊職務

01：42

以色列N12新聞報道，伊朗議會議長卡利巴夫已辭去談判團隊職務，原因暫未明。

伊朗外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項

00：45

半島電視台報道，伊朗外交部發言人表示，移交高濃縮鈾不是一個選項，但降低其濃度是一個可行的選擇。

美國防部否認霍峽掃雷須半年

00：20

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。他說：「一項評估並不意味着該評估就是合理的，霍爾木茲海峽關閉六個月是不可能的，部長也完全不能接受。」他又說：「媒體從機密的閉門簡報會中挑選泄露出來的信息，而其中大部分內容都是虛假的，這種做法是不誠實的新聞報道。」

過去兩天有共4艘伊朗油輪突破美軍封鎖

00：05

伊朗塔斯尼姆通訊社23日報道，根據一家油輪監測網站數據顯示，在過去兩天內，有4艘伊朗油輪突破美軍封鎖進入伊朗海域。

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
9小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
10小時前
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
5小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
9小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
11小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
9小時前
李慧琼「開班」教議規 提議員注意公眾觀感 不點名指江旻憓1.4萬「買凳」事件
李慧琼「開班」教議規 提議員注意公眾觀感 不點名指江旻憓1.4萬「買凳」事件
政情
6小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
2026-04-22 21:25 HKT
福建女司機踢保安遭掌摑致「穿耳膜」 知情者：保安先辱罵及關門夾腿
00:26
福建女司機踢保安遭掌摑致「穿耳膜」 CCTV見保安先辱罵及關門夾腿
即時中國
9小時前