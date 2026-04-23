美海軍部長突被炒 特朗普親信接任 美媒：五角大樓高層內鬥加劇

美國國防部周三（22日）突然宣布，海軍部長約翰·費蘭（John Phelan）即時離職。費蘭成為總統特朗普第二個任期內，首位下台的軍種首長。外界預計，此舉反映五角大樓內部權力鬥爭加劇，特別是費蘭與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）之間的裂痕已無法彌補。

越級呈報惹怒上司 職權遭架空

綜合美媒報道，費蘭離職前並無徵兆。他周二才在華盛頓的海軍年度會議上向大批官員發表演說，並與國會商討預算。然而，五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）隨即在社交平台證實其「即時離職」。

不過，華爾街日報引述消息稱，費蘭與國防部長赫格塞思及副部長範伯格的關係其實長期緊張。知情人士透露，費蘭去年秋天繞過上司，直接向特朗普提出建造現代化戰艦的構思，此舉令赫格塞思大為不滿，隨後赫格塞思更設立直接向副部長匯報的潛艇採購職位，變相架空費蘭。

強硬派曹興接掌 曾斥海軍以「拖網皇后」招募

接任代理海軍部長的是現任副部長曹興（Hung Cao）。曹興是擁有25年資歷的海軍戰鬥老兵，曾在伊拉克、阿富汗及索馬里服役，亦是特朗普的堅定支持者。他於上屆參議院選舉失利後獲特朗普背書加入政府。

曹興以言論大膽及反對「多元、公平與包容」（DEI）政策著稱。他在競選期間曾公開批評海軍利用「拖網皇后」（drag queen）進行招募，稱軍隊需要的是「有膽識、能打仗的男女」。外界預料，曹興的上台將加速清除五角大樓內被視為「覺醒文化」的相關程序。

軍事外交動盪之秋 高層頻換血

自赫格塞思上任以來，五角大樓已發生多次高層震盪，包括陸軍參謀長喬治（Randy George）上將、海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）及參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）等多名高級將領先後被裁。