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有片｜$300萬法拉利撞山燒成廢鐵 《決勝時刻》大咖葬身火海

即時國際
更新時間：06:55 2026-04-23 HKT
發佈時間：06:55 2026-04-23 HKT

 

全球知名射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）系列傳奇設計師、Respawn Entertainment 共同創辦人文森特·贊佩拉（Vincent Zampella），去年 12 月於美國加州不幸發生恐怖車禍喪生。洛杉磯法醫辦公室週一正式公布死因報告，證實這位年僅 55 歲的遊戲界巨人死於熱損傷與吸入性濃煙，死訊再次震撼全球遊戲愛好者。

法拉利衝出隧道撞山 目擊者：歡呼轉尖叫

據媒體報道及現場流出的影像顯示，意外發生於聖加布里埃爾山脈的安吉利斯山脊公路（Angeles Crest Highway）。事發時，贊佩拉駕駛著價值約 40 萬美元（約 310 萬港元）的法拉利 296 GTS 超級跑車，在蜿蜒的山路上突然失控偏離車道，衝出隧道後高速撞向混凝土護欄，全車隨即陷入火海。

有目擊者憶述，當時路旁正有民眾觀賞超跑行駛，撞擊瞬間令現場「歡呼聲變為驚恐尖叫」。車上一名乘客在撞擊時被甩出車外，雖被救往安全地帶送院，惟最終仍宣告不治；而贊佩拉則受困於火海殘骸中，當場身亡。法醫最終裁定事件屬意外。

FPS 遊戲教父 締造《Apex英雄》傳奇

贊佩拉被譽為現代射擊遊戲（FPS）的教父，其職業生涯定義了一個時代。他於 2002 年共同創立 Infinity Ward，一手打造改變遊戲史的《決勝時刻》系列。2010 年他再創立 Respawn Entertainment，先後推出《泰坦降臨》（Titanfall）、《Apex 英雄》及《星際大戰絕地》系列等大作。

Respawn Entertainment於 2017 年加入美商藝電（EA）後，贊佩拉一直是該公司的核心研發領袖，其離世令不少伴隨其作品成長的玩家感哀痛。

 

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