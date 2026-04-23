伊朗局勢｜伊軍首度扣押兩船畫紅線 議長指美違協議重開霍峽「絕無可能」

中東局勢在停火協議期間再度惡化。伊朗革命衛隊（IRGC）於22日在霍爾木茲海峽採取實質軍事行動，扣押了懸掛巴拿馬旗的貨輪「MSC Francesca」及利比里亞旗的「Epaminondas」，指控兩船違反航行法規並干擾導航系統。這是自今年2月底衝突爆發以來，伊朗首次採取扣押船隻行動。

伊朗總統批美言行不一

與此同時，伊朗議長及談判代表團成員卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）發表強硬談話，指責美國持續實施海上封鎖是「公然違反停火協議」，並強調在美方撤銷封鎖及停止挑釁前，重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）「絕無可能」。

卡利巴夫在社交平台發文，針對美國總統特朗普（Donald Trump）延長停火期限作出回應。他批評美方的海上封鎖行動實質是「劫持世界經濟」，強調全面停火必須以解除封鎖、停止外部勢力在各戰線的挑釁為前提。他警告美方無法透過軍事侵略或霸凌達成目標，承認伊朗人民的權利才是唯一解決之道。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同日亦發表聲明，指責美國實施封鎖與威脅是谈判的主要障礙，批評美方言行不一，世界已看清其虛偽面目。他指，儘管特朗普宣稱接受巴基斯坦調停，延長停火期以待談判，但同時指示美軍維持封鎖並保持戰備，形成目前的「雙重封鎖」僵局。

伊朗革命衛隊（IRGC）於22日在霍爾木茲海峽採取實質軍事行動，扣押了懸掛巴拿馬旗的貨輪「MSC Francesca」及利比里亞旗的「Epaminondas」，並將它們護送到伊朗海岸，指控違反航行法規並干擾導航系統。這是自今年2月底衝突爆發以來，伊朗首次採取扣押船隻行動，令這條全球能源命脈的控制權之爭進入白熱化。

塔斯尼姆通訊社報道指，革命衛隊還警告稱，任何對海峽秩序與安全的破壞都將被視為觸犯「紅線」。

德黑蘭大閱兵橫額寫：海峽已受伊朗無限期控制

德黑蘭閱兵示威 油價應聲飆升 為展現強硬姿態，伊朗在德黑蘭舉行大型閱兵，展示多款彈道導彈，會場更有橫額寫上海峽已受伊朗「無限期控制」，並譏諷特朗普「無能為力」。受海峽局勢動盪影響，布蘭特原油期貨價格應聲上漲近4%，攀升至每桶102.2美元水平。

巴基斯坦官方表示正全力斡旋，但坦言雙方未能出席原定周二舉行的談判是重大挫折。目前伊朗要求美方解除制裁、賠償損失並承認其對海峽的控制權，而華府則堅持伊朗必須放棄高濃縮鈾，雙方立場依然南轅北轍，局勢和談前景不明。