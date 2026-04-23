Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊朗議長指美違背停火協議 重開霍爾木茲海峽「絕無可能」

即時國際
更新時間：03:25 2026-04-23 HKT
發佈時間：03:25 2026-04-23 HKT

伊朗議長及談判代表團成員卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）於當地時間22日公開表態，指責美國公然違反停火協議，並強調在美國維持海上封鎖及地區緊張局勢未消除前，重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）絕無可能。

批美國「挾持世界經濟」 

卡利巴夫在社交平台發表聲明，回應美國總統特朗普（Donald Trump）延長停火期限的決定。他批評美方實施海上封鎖是「劫持及控制世界經濟」，並指以色列在各戰線的挑釁行為，令停火協議失去意義。他強硬表示，在停火協議遭到如此踐踏的情況下，伊朗不可能重新開放該具戰略意義的水道。

 

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同日亦發表聲明，重申伊朗一向歡迎透過對話解決紛爭，但美方的「虛偽言辭與言行不一」已成為談判的主要障礙。他指責美方一方面聲稱停火，另一方面卻持續實行封鎖與威脅。

扣押兩船警告「紅線」 

與此同時，中東海域衝突升溫。伊朗革命衛隊於22日證實，在霍爾木茲海峽扣押了懸掛巴拿馬旗的「MSC Francesca」及利比里亞旗的「Epaminondas」兩艘貨輪，指稱其試圖秘密駛離海峽。

伊朗革命衛隊透過半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發出警告，強調任何對該海峽秩序與安全的破壞均被視為「紅線」。卡利巴夫補充，只要伊朗被禁止使用該水道，其他國家的通行亦將受限，並稱海峽目前處於伊朗的「智慧管理」之下。

特朗普早前於21日宣布延長停火期，以待伊朗提交談判方案，但同時下令美軍維持海上封鎖及戰備狀態，形成目前的「雙重封鎖」僵局。霍爾木茲海峽承載全球約20%的石油及液化天然氣運輸，此次局勢再度繃緊，引發國際社會對全球能源供應鏈受阻的憂慮。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
7小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
6小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
7小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
10小時前
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
影視圈
10小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
11小時前
新一期居屋、綠置居、白居二 4.30起同步接受申請 為期3星期 6項目推近8,000伙
社會
11小時前
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
02:06
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
社會
13小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
20小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
17小時前