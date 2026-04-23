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伊朗局勢｜特朗普指或最快周五重啟談判 伊媒：又說謊了

即時國際
更新時間：01:46 2026-04-23 HKT
發佈時間：01:46 2026-04-23 HKT

 

美國總統特朗普周三（22日）表示，美伊第二輪和平談判最快有望在未來36至72小時內取得進展，並指不排除於周五重啟對話。然而，伊朗官方媒體隨即反擊，直指特朗普「再次說謊」，強調伊方不參加談判的計劃至今未有改變。

被問36至72小時內重啟談判 特朗普：有可能

特朗普在回應傳媒提問時表現樂觀，當被問及是否可能在未來36至72小時內與伊朗代表舉行會談，他直言：「這是有可能的！」在周三刊出的《紐約時報》，特朗普接受訪問稱，美伊第二輪會談有機會於周五舉行。

此前，特朗普宣布應巴基斯坦領導人請求，決定延後軍事打擊並延長停火期限，給予德黑蘭機會商討統一的解決方案。不過，他重申美軍對所有伊朗港口的海上封鎖將維持有效，直至雙方達成最終結果。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述伊朗官方消息報道，指伊朗目前尚未決定參加周五的談判。路透社
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述伊朗官方消息報道，指伊朗目前尚未決定參加周五的談判。路透社

美媒：停火非無限期 僅留3至5日「短暫窗口」

據美國新聞網站Axios報道，美方此次延遲打擊並非「無限期」。消息人士指，特朗普僅願意給予伊朗三至五天的「短暫窗口期」，讓其內部理順分歧。白宮國家安全團隊周二下午召開緊急會議，官員與助手普遍認為，在窮盡所有外交手段之前，特朗普暫不會重啟戰火。

塔斯尼姆社：伊方未定官方立場

然而，德黑蘭方面的回應冷淡。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社指責特朗普「又在說謊」。報道引述伊朗官方消息，指伊朗目前尚未決定參加周五的談判，對美方單方面宣布延長停火的消息，政府至今亦未表明官方立場。

不過於香港時間周四凌晨零時許，《紐約時報》報道，巴基斯坦已收到伊朗發出的恢復面對面會談的積極信號。美伊巴三方均未有置評。

美伊兩國自二月爆發軍事衝突以來，已造成逾三千人死亡，雖然四月起實施停火，但隨後的伊斯蘭堡談判無果而終。目前美軍封鎖伊朗港口已成為談判僵局的核心，調解方正全力周旋，試圖在最後的停火窗口期內促成對話，避免波斯灣戰火在未來數日內重燃。

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