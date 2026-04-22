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伊朗局勢｜以軍士兵毀耶穌像惹公憤 兩人遭關30天兼革職

即時國際
更新時間：15:19 2026-04-22 HKT
發佈時間：15:19 2026-04-22 HKT

以色列軍方今日（22日）表示，兩名在黎巴嫩南部執行任務期間，蓄意破壞一尊耶穌基督雕像的士兵，將被處以30天軍事拘留，並被解除戰鬥職務。事件早前因一張照片在網上流傳而引發廣泛譴責，連以色列總理內塔尼亞胡亦表示震驚。

軍方斥違背價值觀 另6人受查

事發於黎巴嫩南部、鄰近以色列邊境的基督教村莊戴布（Debl）。網上早前流傳一張照片，顯示一名以色列士兵手持大鐵錘，敲擊一尊已從十字架上掉落的耶穌受難像頭部，畫面引發外界強烈聲討。

以色列總理尼坦雅胡昨日（21日）已就事件表態，稱對此感到「震驚且難過」，並承諾會對違紀者嚴加懲處。

以色列軍方今日公布調查結果，指涉案士兵的行為「完全違背以色列國防軍（IDF）的命令和價值觀」。軍方宣布，破壞雕像的士兵及負責拍攝的士兵，將被處以30天軍事拘留，並即時解除其戰鬥職務。此外，另外6名當時在場但未有制止或通報事件的士兵，亦已被傳喚問話。

軍方在聲明中強調，以軍在黎巴嫩的行動「僅針對真主黨等恐怖組織，而非黎巴嫩平民」。為平息風波，軍方表示已「在與當地社區充分協調下」，為村莊更換了一尊新的雕像，並在社交平台發布了新雕像的照片。
 

 

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