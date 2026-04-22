Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普民望插水跌至33% 受美伊戰事及經濟拖累

即時國際
更新時間：13:37 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:35 2026-04-22 HKT

受對伊朗軍事行動及國內經濟應對不力等因素影響，美國總統特朗普的民望顯著下滑。據美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心（AP-NORC）昨日（21日）公布的最新民調顯示，特朗普的支持率已降至33%，較3月份大跌5個百分點。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新

該民調於本月16至20日進行，訪問了近2600名美國成年人。結果顯示，由於伊朗戰事推高生活成本，特別是燃油價格飆升，民眾對特朗普經濟政策的支持率由38%急跌至30%。近四分三受訪者認為美國經濟狀況糟糕，並認為國家正朝著錯誤方向發展。就連共和黨內部，對其經濟政策的滿意度亦下降了12個百分點。

另一項由路透社及益普索公布的民調則顯示，特朗普的支持率維持在36%，仍處於其重返白宮以來的最低水平。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
11小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
18小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-21 13:20 HKT
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
17小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
19小時前
04:02
星島申訴王 | 夏蕙BB實測北上秘笈 上水出閘即慳$17 長者必學一招「平搭頭等」
申訴熱話
6小時前
01:43
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
2026-04-21 13:20 HKT
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
21小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
3小時前