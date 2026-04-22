伊朗局勢｜特朗普民望插水跌至33% 受美伊戰事及經濟拖累
更新時間：13:37 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:35 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:35 2026-04-22 HKT
受對伊朗軍事行動及國內經濟應對不力等因素影響，美國總統特朗普的民望顯著下滑。據美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心（AP-NORC）昨日（21日）公布的最新民調顯示，特朗普的支持率已降至33%，較3月份大跌5個百分點。
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該民調於本月16至20日進行，訪問了近2600名美國成年人。結果顯示，由於伊朗戰事推高生活成本，特別是燃油價格飆升，民眾對特朗普經濟政策的支持率由38%急跌至30%。近四分三受訪者認為美國經濟狀況糟糕，並認為國家正朝著錯誤方向發展。就連共和黨內部，對其經濟政策的滿意度亦下降了12個百分點。
另一項由路透社及益普索公布的民調則顯示，特朗普的支持率維持在36%，仍處於其重返白宮以來的最低水平。
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