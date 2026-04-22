日本東北7.7級地震︱北海道數十漁船「集體逃亡」畫面曝光 專家：駛向大海風險高

日本東北三陸外海周一（20日）發生7.7級強烈地震，氣象廳隨即向岩手縣、北海道及青森縣太平洋沿岸發出海嘯警報。鑑於2011年「311」大地震造成的慘痛教訓，北海道沿岸出現驚人的一幕：數十艘船隻為避開海嘯衝擊，紛紛「集體逃亡」駛離港口前往大海。然而，專家警告此舉極具風險，一旦海嘯湧至，船隻恐有翻覆危機。

據日本傳媒報道，地震發生後，當局呼籲民眾遠離海岸線及大型水域。在北海道廣尾町的港口，大批漁船接獲警報後不敢怠慢，魚貫駛離港口往大海方向進發；而在苫小牧市，亦有大量船隻即時起錨離開碼頭。

報道指出，這種漁船在海嘯威脅下集體駛向大海的情況，在去年十二月青森縣發生六級以上地震時亦曾出現。船家普遍認為，將船隻駛向開闊海域能減少損失，避免船隻被巨浪沖向碼頭，或因撞擊漂浮物而損毀。

不過，這種傳統的避險做法遭到專家質疑。有氣象專家指出，雖然在深海處海嘯波幅較小，但若海嘯來襲時船隻正處於移動過程或水深不夠的位置，巨大的能量波動可能導致船隻瞬間翻覆，風險極高。

目前日本政府仍維持高度戒備，嚴密監控餘震及海水水位變化。氣象廳提醒，雖然部分地區海嘯警報已解除，但沿岸地帶仍需保持警覺，嚴防可能出現的後續影響。