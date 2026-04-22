Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本東北7.7級地震︱北海道數十漁船「集體逃亡」畫面曝光 專家：駛向大海風險高

即時國際
更新時間：03:24 2026-04-22 HKT
發佈時間：03:24 2026-04-22 HKT

日本東北三陸外海周一（20日）發生7.7級強烈地震，氣象廳隨即向岩手縣、北海道及青森縣太平洋沿岸發出海嘯警報。鑑於2011年「311」大地震造成的慘痛教訓，北海道沿岸出現驚人的一幕：數十艘船隻為避開海嘯衝擊，紛紛「集體逃亡」駛離港口前往大海。然而，專家警告此舉極具風險，一旦海嘯湧至，船隻恐有翻覆危機。

據日本傳媒報道，地震發生後，當局呼籲民眾遠離海岸線及大型水域。在北海道廣尾町的港口，大批漁船接獲警報後不敢怠慢，魚貫駛離港口往大海方向進發；而在苫小牧市，亦有大量船隻即時起錨離開碼頭。

報道指出，這種漁船在海嘯威脅下集體駛向大海的情況，在去年十二月青森縣發生六級以上地震時亦曾出現。船家普遍認為，將船隻駛向開闊海域能減少損失，避免船隻被巨浪沖向碼頭，或因撞擊漂浮物而損毀。

不過，這種傳統的避險做法遭到專家質疑。有氣象專家指出，雖然在深海處海嘯波幅較小，但若海嘯來襲時船隻正處於移動過程或水深不夠的位置，巨大的能量波動可能導致船隻瞬間翻覆，風險極高。

目前日本政府仍維持高度戒備，嚴密監控餘震及海水水位變化。氣象廳提醒，雖然部分地區海嘯警報已解除，但沿岸地帶仍需保持警覺，嚴防可能出現的後續影響。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
9小時前
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
12小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普宣布延長對伊朗停火 期間繼續封鎖伊朗港口｜持續更新
即時國際
38分鐘前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
10小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
9小時前
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
7小時前
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港 「今年禮物勝去年」
股市
13小時前
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
12小時前