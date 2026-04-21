英前駐美大使任命案風波 施紀賢認判斷錯誤 但否認誤導國會

英國首相施紀賢（Keir Starmer）周一（20日）在國會就前駐美大使文德森（Peter Mandelson）的任命案風波發表聲明並接受質詢，承認他個人的「錯誤判斷」確實是問題核心。但他否認在任命文德森一事上誤導國會，聲稱自己是在上周才得知文德森未通過安全審查，並指責外交部官員故意隱瞞文德森未通過安全審查的訊息。

文德森因為捲入美國已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，去年9月遭解職，在任僅7個月。英國媒體近日揭露，文德森去年2月上任前，根本未通過安全審查，相關報道引發軒然大波。

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英國首相施紀賢陷安全審查風暴 前駐美大使文德森任命受質疑

施紀賢否認誤導國會。法新社

施紀賢承認在文德森任命案中判斷錯誤。美聯社

文德森任命案引發軒然大波。美聯社

涉連串醜聞仍獲委命 受國會議員質疑

不過，除了文德森與愛潑斯坦的交情，更引發安全疑慮的是，在施紀賢2024月12月20日宣布任命文德森為駐美大使之前，內閣辦公廳的適任評估盡職調查報告即示警，文德森在中國與俄羅斯的政商關係恐對英國政府造成「聲譽風險」。

另外，在前首相貝理雅（Tony Blair）執政期間（1997至2007年），文德森即曾兩度因為醜聞自政府去職，且2次皆涉及操守與誠信問題。

周一在國會上，部分議員即質疑，文德森劣跡斑斑，有許多公開資訊可參考，根本不需另由安全審查證明任用他的高風險，施紀賢當初卻「執意」任命文德森駐美，是否涉及「酬庸」，而公務體系是否也感受到壓力，認為應盡力滿足施紀賢心願。

辯稱上周才得知文德森未通過安全審查

施紀賢回應說，自己和其他部長直到上周二（14）才得知文德森未通過安全審查，並指責在整個事件過程中，外交部官員竟然選擇對他們隱瞞。

施紀賢強調，若他在文德森赴美就任前即獲悉對方未通過安全審查，他絕不會讓文德森駐美。

他說：「我沒有得到我應該得到的資訊。如果我得到了，我就不會作出那個決定。」

開除外交部高官 斥隱瞞資訊

上周四，施紀賢為此解僱了外交部最高級別公務員羅賓斯（Olly Robbins），並啟動對安全審查程序的審查。

但一些前公務員指責施紀賢將羅賓斯當作代罪羔羊，羅賓斯將於周二向國會監督委員會作證。

儘管施紀賢今次堪稱驚險過關、要求他下台的聲浪暫獲控制，隨著5月上旬英國地方選舉落幕，未來幾周英國政府擬應國會要求釋出更多文德森任命案相關文件，施紀爾是否能如願做滿任期、帶領執政黨工黨迎戰下一次國會大選，尚待觀察。

