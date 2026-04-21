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伊朗局勢 | 特朗普連發4帖文為對伊動武辯護 抨擊民主黨和「假新聞」 　　

即時國際
更新時間：09:32 2026-04-21 HKT
發佈時間：09:32 2026-04-21 HKT

美國總統特朗普周一（20日）在其社交平台Truth Social連發4篇帖文，為𣍝己發動對伊朗軍事行動辯護，同時抨擊政治對手民主黨和「假新聞」媒體。

特朗普在帖文中聲稱，他正在與伊朗達成的協議將「遠勝於」2015年時任民主黨籍總統奧巴馬與伊朗達成的《聯合全面行動計劃》、即伊朗核問題全面協議，並否認正面臨達成協議的「壓力」，稱「一切都會很快發生」。

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特朗普稱「假新聞」讓人覺得美國正在輸掉這場「戰爭」。美聯社
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特朗普指，美方不會倉促與伊朗達成一項糟糕的協議。美聯社
特朗普指，美方不會倉促與伊朗達成一項糟糕的協議。美聯社

誇新協議遠勝2015年伊朗核問題協議

較早前，特朗普接受彭博社記者電話訪問時說，如果美伊臨時停火22日到期前雙方不能達成協議，延長停火期限「極不可能」。他同時稱，美方「不會倉促達成一項糟糕的協議，我們有的是時間」。協議達成前，不會停止對伊朗的海上封鎖。被問及如果沒有達成協議是否會立即恢復對伊朗的軍事行動，特朗普說：「如果沒有達成協議，我當然預計會這樣。」

特朗普也在社交貼文指民主黨「正竭盡全力，試圖破壞我們在伊朗問題上所處的極其有利的地位」，稱民主黨人「軟弱無能、可悲至極」，是一群「徹頭徹尾的叛徒」，還稱歷屆總統在伊朗問題上「缺乏應有的勇氣與遠見」，未能採取必要行動。

特朗普抱怨道，自己「正在贏得一場戰爭，大贏特贏，很多事情進展非常順利」，而「假新聞」媒體卻讓人覺得美國正在輸掉這場「戰爭」。

強調海上封鎖正摧毀伊朗經濟

他指出，美國對伊朗的海上封鎖「正徹底摧毀伊朗經濟」，在美伊達成協議前不會將其解除。

他在帖文中還聲稱，霍爾木茲海峽局勢正在使美國受益，「已迫使數百艘船駛向美國，主要是德州、路易斯安那州和阿拉斯加州」，以購買美國生產的石油。

美數據指通脹創2年新高

但美國勞工統計局數據顯示，美國通脹水平受燃油價格飆升影響，於3月漲至3.3%，創2年內新高。多名專家學者近日警告說，今年2月底爆發的對伊朗戰事已給美國經濟帶來一波「通脹衝擊」，即使戰事結束，其影響也將持續很長一段時間，乃至左右美國國會11月中期選舉選情。

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