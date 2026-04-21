墨西哥旅遊點爆槍擊1死4傷 兇徒金字塔頂亂槍掃射後自盡亡

墨西哥著名古蹟及旅遊勝地特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔，於當地時間周一發生駭人槍擊案。一名男子在金字塔頂端向人群亂槍掃射，導致一名加拿大籍女遊客身亡，另有4人受傷。槍手在行兇後隨即自殺身亡。加拿大及墨西哥政府均對事件表示震驚，正密切調查兇徒動機。

金字塔頂連響多下槍聲 群眾驚恐走避

事發於距離墨西哥城約四十公里的特奧蒂瓦坎考古遺址。據當地新聞媒體發布的片段顯示，一名男子手持槍械站在其中一座金字塔頂部，現場傳出多聲槍響。遊客聞聲驚慌失措，紛紛拔足跑下金字塔或找尋掩護走避。墨西哥州安全秘書處證實，現場發現兩具屍體，分別為該名加拿大女子及疑似自殺的槍手。

加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）隨後證實，事件中還有一名加拿大公民受傷，並對這宗「恐怖的槍支暴力行為」表示痛心，外交部已派員為受害者家屬提供領事協助。

傷者包括多國遊客 兇徒疑為獨狼

墨西哥州安全秘書長卡斯塔涅達（Cristóbal Castañeda）在現場向記者表示，事件中共有四人受槍傷，包括一名加拿大籍、一名俄羅斯籍及兩名哥倫比亞籍人士；另有兩人則在走避逃跑時不慎摔傷。初步報告顯示，槍手疑為獨自行動，且屬「直接攻擊」，但目前要確定其身分及行兇動機尚言之過早。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對事件表示深切遺憾，並向受害者家屬致以誠摯慰問，強調政府正全力調查真相。

特奧蒂瓦坎金字塔是墨西哥最受歡迎的景點之一，去年吸引超過一百八十萬人次到訪。加拿大政府早前已對墨西哥發出旅遊警示，呼籲公民因當地犯罪率及綁架案頻繁，需保持高度警惕。雖然事發所在的墨西哥州並未被列入「不建議前往」區域，但這宗發生在世界文化遺產的血案，已嚴重打擊當地的旅遊安全形象。