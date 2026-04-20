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日本東北7.5級地震︱東京駅人氣店ADA LAB魚缸現「驚濤駭浪」 多條新幹線緊急停駛︱有片

即時國際
更新時間：16:54 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:54 2026-04-20 HKT

日本氣象廳警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.4級地震。東北多個地區出現強震。無數網民在社交平台報平安及轉告地震一刻的情況。

相關新聞：日本東北7.5級地震︱岩手縣發3米高海嘯警報 超市貨架汽水狂搖︱有片

有身在東京的網民在小紅書分享地震情況，「晃悠了差不多三分鐘」，「坐標東京，大樓晃得頭暈，第一次晃這麼久」，更有人當時在東京駅知名購物商店「ADA LAB」，場內魚缸的水都不斷搖晃。

新幹線列車一度停駛

有消息指，地震過後日本多條新幹線路線服務受影響。JR App
有消息指，地震過後日本多條新幹線路線服務受影響。JR App
有乘座新幹線的網民指，列車一度停駛，車廂照明亦中斷。@kmomo12322
有乘座新幹線的網民指，列車一度停駛，車廂照明亦中斷。@kmomo12322
人氣商店ADA LAB魚缸現「驚濤駭浪」。小紅書@neoooooo
人氣商店ADA LAB魚缸現「驚濤駭浪」。小紅書@neoooooo

地震過後，多區出現停電，多條新幹線服務受影響，其中東北新幹線東京至新青森暫停營運，上越新幹線和北陸新幹線正常運作。

在X平台上亦有網民發文稱，當時自己正在新幹線列車上，突然因為地震停了下來，車廂也停電了。幸好列車已經恢復運行。惟網民未有交代自己當時身在哪區。

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