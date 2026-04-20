日本東北海域7.4級地震 當局發海嘯警報
更新時間：16:03 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:03 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:03 2026-04-20 HKT
日本氣象廳警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.4級地震，當局發布海嘯警告，其中岩手縣及北海道中部太平洋沿屽將出現3米高海嘯，要求民眾立即撤離。
日本氣象廳海嘯警報如下：
岩手縣（預計浪高3米）
北海道中部太平洋沿岸（預計浪高3米）
請立即撤離。
此外，以下沿海地區已發布海嘯警報：
青森縣太平洋沿岸（預計高度1米）
宮城縣（預計高度1米）
北海道東部太平洋沿岸（預計高度1米）
北海道西部太平洋沿岸（預計高度1米）
福島縣（預計高度1米）
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