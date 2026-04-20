美伊衝突升溫 | 從中國駛往伊朗貨輪遭美軍扣押 德黑蘭誓言報復 為戰火重燃做準備

美軍驅逐艦在阿曼灣扣押一艘伊朗貨輪後，伊朗軍方證實，貨輪當時自中國駛往伊朗港口，伊朗強烈譴責美方此舉公然違反停火協議，揚言很快會就此等「海盜行徑」作出報復，並表明伊朗已為戰火重燃做好準備，一旦重新開打，會讓敵人經歷永生難忘的「地獄時刻」。

美軍中央司令部周日（19日）在社交媒體發聲明說，美軍當天向一艘駛往伊朗阿巴斯港的伊朗貨船開炮，使其失去推進動力，美海軍陸戰隊員隨後登上並控制該船。

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懸掛伊朗國旗的「TOUSKA號」貨輪（遠處）遭美軍攔截。路透社

「斯普魯恩斯號」透過艦炮攻擊伊朗貨輪，冒出煙霧。路透社

特朗普證實美軍扣押伊朗貨輪。路透社

強烈譴責美公然違反停火協議

聲明稱，懸掛伊朗國旗的「TOUSKA號」貨輪當天穿過阿拉伯海北部，未遵守美軍指令。美軍「斯普魯恩斯號」導彈驅逐艦用其艦炮向這艘貨船的機艙發射數枚炮彈，摧毀其推進系統。隨後，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊士兵登上這艘貨輪。目前，這艘船仍處於美方扣押下。

美軍中央司令部在社媒一同發布的視頻顯示，美艦向一艘集裝箱貨船發出警告，隨後數次開炮。

總統特朗普亦在其社交平台Truth Social證實：「我們已完全控制這艘船，並查看船上載有什麼物品！」

中央司令部指，自美軍13日開始對波斯灣和阿曼灣所有伊朗港口實施海上封鎖以來，已迫使25艘商船掉頭或返回伊朗港口。

誓言很快回應「武裝海盜行為」

伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部發言人表示：「我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將很快針對美軍的『武裝海盜行為』展開回應與報復。」

伊朗軍方補充，貨輪從中國出發，但並未透露其他細節。

伊朗第一副總統阿里夫在社交媒體上寫道：「一方面限制伊朗石油出口，另一方面卻期待他國享有安全保障，是行不通的。選擇很明確：不是讓石油市場對所有人開放，就是讓所有人面臨沉重代價的風險。」

與此同時，伊朗塔斯尼姆通訊社19日報道，伊朗已為戰火重燃做好準備，一旦重新開打，會讓敵人經歷永生難忘的「地獄時刻」。

研判重新開打可能性高於繼續談判

報道說，鑑於美軍近期動向，包括軍艦調動、武器運輸、偵察飛行和防空部署，伊朗方面判斷，局勢會出現兩種可能性。第一種情況是，美方意圖利用這些軍事準備工作製造心理壓力，以便在談判桌上索要籌碼。

第二種情況是，美方通過編造談判敘事，為突襲伊朗部分島嶼進行掩護和欺騙。

報道說，伊朗認為重新開打的可能性高於繼續談判，已為此做好充分準備。如果戰事重新爆發，伊朗基礎設施成為攻擊目標，伊朗將徹底放棄此前在曼德海峽以及對沙特阿美公司、沙特延布重工業園區、阿聯酋富查伊拉港等地區國家能源企業和設施所保持的某些克制。