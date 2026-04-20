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伊朗局勢｜巴基斯坦總理與伊朗總統通電話 就中東局勢進行討論

即時國際
更新時間：07:27 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:27 2026-04-20 HKT

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）周日與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話，就海灣局勢及中東衝突發展進行討論，雙方並重申推動地區和平的立場。

巴基斯坦總理府發聲明指，兩人通話約45分鐘，氣氛「親切友好」。謝里夫在通話中向佩澤希齊揚介紹近期與沙特阿拉伯、卡塔爾及土耳其等國領導人的接觸情況，並表示這些外交互動有助凝聚區內共識，透過對話與外交途徑，為飽受戰火影響的地區爭取持久和平。

謝里夫亦感謝伊朗派出高層代表團赴伊斯蘭堡參與早前會談，並提到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾近日訪問德黑蘭期間，雙方進行了具建設性的交流。他強調，巴基斯坦將繼續致力於促進地區和平與穩定，並願意擔當調解角色。

佩澤希齊揚則對巴方推動和平進程的努力表示讚賞，並指伊巴關係未來將持續深化。路透社
佩澤希齊揚則對巴方推動和平進程的努力表示讚賞，並指伊巴關係未來將持續深化。路透社

佩澤希齊揚則對巴方推動和平進程的努力表示讚賞，並指伊巴關係未來將持續深化。不過，聲明未有提及外界關注的美伊是否會在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開第二輪談判。

同日，巴基斯坦副總理兼外長達爾亦與埃及外長通電話，雙方均表示，希望伊朗與美國能順利展開下一輪談判，以促進中東及更廣泛地區的和平與穩定。

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