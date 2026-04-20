美國路易斯安那州槍擊案 8兒童亡 槍手被擊斃

美國路易斯安那州什里夫波特發生嚴重槍擊案，造成至少8名年齡介乎1至14歲的兒童死亡。警方表示，事件屬「家庭糾紛」引發，槍手其後在逃離期間被警方擊斃。

部分兒童與槍手有親屬關係

警方指，事發於當地時間清晨約5時，一名槍手向10人開槍，多名受害者為未成年人，當中部分兒童與疑犯有親屬關係。警員其後展開追捕，在疑犯企圖逃離時將其擊斃。

市長阿爾斯諾（Tom Arceneaux）形容事件為當地歷來「最悲慘的悲劇之一」，指整個社區都受到嚴重打擊，「不僅是受害家庭，警方及相關人員同樣承受巨大傷痛」。

警方表示，槍擊發生於市內多個地點，包括同一街區的兩處住宅及附近另一住宅。警員接報到場後，在其中一處住所發現多名遇害兒童。

槍手劫持車輛逃走被擊斃

警方初步調查顯示事件屬家庭性質糾紛，其中一名傷者曾逃往附近住宅求助。案發後，槍手劫持一輛車輛逃走，最終在另一個社區被警方截停並擊斃。

當局暫未公布槍手及死傷者身份，表示需先通知家屬。警方強調，正聯同州警及多個部門展開全面調查，釐清事件起因。

警察局長史密斯（Wayne Smith）表示，對事件感到難以置信，並向整個社區致以慰問，承諾將全力追查真相。