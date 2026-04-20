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伊朗局勢｜印度油輪穿過霍爾木茲遭炮擊 船員：批准通行卻向我開火

即時國際
更新時間：01:04 2026-04-20 HKT
發佈時間：01:04 2026-04-20 HKT

伊朗周六指責美方「屢次違背承諾」，宣布再次封鎖霍爾木茲海峽。期間一艘印度油輪通過海峽時疑遭炮擊，一段來自船員的錄音曝光，可聽到船員緊急呼叫求助。

船員：「請讓我掉頭離開」

海事情報機構「Tanker Trackers」公開一段約30秒錄音，據稱來自原油油輪「Sanmar Herald」。錄音中有人向伊朗革命衛隊海軍呼叫：「Sepah Navy，這裡是油輪Sanmar Herald。你們曾批准我通行，我在名單第二位，但現在你們正在開火，請讓我掉頭離開。」

NBC引述影像報道稱，該油輪當時位於海峽所謂「綠色區域」。船隻曾在東行途中關閉自動識別系統（AIS），其後於海峽東側重新啟用。

報道指，船隻曾在東行途中關閉自動識別系統（AIS），其後於海峽東側重新啟用。路透社
報道指，船隻曾在東行途中關閉自動識別系統（AIS），其後於海峽東側重新啟用。路透社
印度政府召見伊朗駐新德里大使，表達「深切關注」。
印度政府召見伊朗駐新德里大使，表達「深切關注」。

印度召伊朗大使表達關注

事件發生後，印度政府召見伊朗駐新德里大使，表達「深切關注」。印度外交部強調商船及船員安全的重要性，並指出伊朗過去曾協助保障前往印度船隻安全通行，促請伊方儘快恢復相關安排；伊朗大使則承諾會將印方關切轉達當局。

另一方面，海峽運作情況持續混亂。伊朗早前一度宣布重新開放，但其後以美國封鎖行動違反停火協議為由改變決定，導致多艘船隻放棄通行。

伊朗聯合軍方司令部表示，海峽已恢復至「由武裝部隊嚴格管理和控制」的狀態；伊朗伊斯蘭革命衛隊亦警告，任何接近海峽的船隻將被視為「與敵方合作」，違規者或成為攻擊目標。

伊朗駐印度大使一周前仍表示，海峽將對印度船隻保持開放，並稱雙方一直就航行安排維持良好溝通。

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