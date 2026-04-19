伊朗局勢︱特朗普稱美國代表團將前往巴基斯坦 警告伊若不接受協議將摧毀電廠橋樑

美國總統特朗普當地時間19日在社交平台發文稱，美國代表團將前往巴基斯坦伊斯蘭堡，「明晚（美東時間20日晚）會到那裡進行談判」。惟伊朗有關方面暫未作出回應。

特朗普在社交平台發帖稱，美方提出「非常公平合理」的協議。「我希望他們接受，因為如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一個發電廠和每一座橋樑。好說話的日子結束了。」



惟美國尚未正式公佈代表團成員。美國《紐約郵報》19日報道，美國總統特朗普當天在接受該報採訪時說，美國總統特使威特科夫和他的女婿庫什納將前往巴基斯坦同伊朗談判。特朗普說，威特科夫將於20日晚抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，庫什納也將參加定於21日舉行的美伊談判。



報道稱，美國副總統萬斯將不參與此次談判。而上一輪美伊談判中，美方代表團由萬斯率領。



不過，美國廣播公司當天引述美國駐聯合國大使的話報道，萬斯還將率領美國代表團赴巴基斯坦同伊朗進行談判。