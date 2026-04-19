Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱特朗普稱美國代表團將前往巴基斯坦 警告伊若不接受協議將摧毀電廠橋樑

即時國際
更新時間：22:30 2026-04-19 HKT
發佈時間：22:30 2026-04-19 HKT

美國總統特朗普當地時間19日在社交平台發文稱，美國代表團將前往巴基斯坦伊斯蘭堡，「明晚（美東時間20日晚）會到那裡進行談判」。惟伊朗有關方面暫未作出回應。

特朗普在社交平台發帖稱，美方提出「非常公平合理」的協議。「我希望他們接受，因為如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一個發電廠和每一座橋樑。好說話的日子結束了。」

惟美國尚未正式公佈代表團成員。美國《紐約郵報》19日報道，美國總統特朗普當天在接受該報採訪時說，美國總統特使威特科夫和他的女婿庫什納將前往巴基斯坦同伊朗談判。特朗普說，威特科夫將於20日晚抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，庫什納也將參加定於21日舉行的美伊談判。
 
報道稱，美國副總統萬斯將不參與此次談判。而上一輪美伊談判中，美方代表團由萬斯率領。 

不過，美國廣播公司當天引述美國駐聯合國大使的話報道，萬斯還將率領美國代表團赴巴基斯坦同伊朗進行談判。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
20小時前
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
11小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
10小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
2026-04-19 09:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
即時國際
1小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
20小時前
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
影視圈
14小時前
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
22小時前