美伊談判｜伊朗代表憂以色列暗殺 巴基斯坦派20多架飛機護航回國

路透社引述三名消息人士報道，美國與伊朗代表團早前在巴基斯坦首都伊斯蘭堡談判無果而終後，伊朗談判代表認為以色列可能試圖殺害他們，巴基斯坦遂派出空軍護送伊朗談判代表回國。

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傳美伊下輪談判最快20日在巴基斯坦恢復。路透社

據兩名了解此次行動的巴基斯坦消息人士說，巴基斯坦出動了20多架噴氣式飛機，以及用於空中監視的空軍空中預警和控制系統，以確保代表團能從伊斯蘭堡安全回國。一名官員表示，如果伊朗再次提出要求，後續會談也將提供類似安全保護。

參與談判的第三名消息人士則表示，在預計最早將於本周末舉行的下一輪談判前，相關措施已在準備中。