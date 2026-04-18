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伊朗局勢 | 伊朗戰爭近50天 全球逾5億桶原油供應中斷 現代史上最大規模

即時國際
更新時間：14:35 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:35 2026-04-18 HKT

根據路透社與分析師計算，自伊朗戰爭爆發以來，這場持續近50天的衝突已導致超過5億桶原油供應中斷，累計損失達500億美元（約3900億港元），成為現代史上最大規模的能源供應中斷事件。而這場危機的後續衝擊預計將持續數月甚至數年。

根據航運追蹤機構Kpler，伊朗戰爭於2月底爆發以來，中東原油與凝析油供應累計減少超過5億桶。能源顧問公司Wood Mackenzie首席分析師莫瓦特（Iain Mowat）指出，逾5億桶原油供應中斷相當於全球航空需求中斷10周、或全球公路交通停擺11天、或全球經濟5天無石油供應。

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全球逾5億桶原油供應中斷。相當於美國約一個月的石油需求。美聯社
全球逾5億桶原油供應中斷。相當於美國約一個月的石油需求。美聯社
伊朗戰爭已導致超過5億桶原油供應中斷，是現代史上最大規模的能源供應中斷事件。美聯社
伊朗戰爭已導致超過5億桶原油供應中斷，是現代史上最大規模的能源供應中斷事件。美聯社

相當於美國約1個月石油需求

此外，這也相當於美國約一個月的石油需求，或歐洲超過一個月的石油用量；若以美軍年度用油量約8000萬桶（以2021會計年度為基準）計算，約等同於美軍6年的燃料消耗量。

這些石油量也足以支撐全球國際航運產業運作約4個月。

全球陸上原油庫存減少約4500萬桶

Kpler數據顯示，4月以來，全球陸上原油庫存已減少約4500萬桶；自3月下旬起，原油產量中斷規模約達每日1200萬桶。

Kpler資深原油分析師勞伯爾（Johannes Rauball）表示，科威特與伊拉克較重質原油油田可能需要4至5個月才能恢復正常運作；而由於煉油設施受損以及卡達主要能源樞紐拉斯拉凡工業市液化天然氣設施受影響，整體區域能源基礎設施全面恢復恐需數年。

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