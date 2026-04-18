美伊商解凍伊朗1566億資金 換棄鈾庫存

美國網媒Axios昨日援引兩名美國官員和兩名了解談判情況的消息人士稱，美國和伊朗正就一份旨在結束戰爭的計劃進行溝通。其中一個重要議題是美國解凍伊朗被凍結的200億美元（1566億港元）資金，以換取伊朗放棄其濃縮鈾庫存。

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報道還援引另一名熟悉調解工作的消息人士的話稱，談判預計周日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。美總統特朗普昨日稍後在社交媒體上稱，美國將獲得伊朗所有核「塵埃」，不會以任何方式、任何形式支付任何款項。多間西方媒體解讀特朗普所說的核「塵埃」是指伊朗的濃縮鈾庫存。

伊朗強調絕不放棄控制霍爾木茲海峽。新華社

特朗普周四稱，伊朗已同意交出去年美軍空襲伊朗關鍵核設施後被埋的核材料。他在白宮南草坪對記者說：「伊朗沒有核武，他們已經同意了這點，而且是非常明確地同意。他們同意把那些因為我們出動B-2轟炸機攻擊後，而深埋地下的核材料交還給我們。我們與伊朗達成了很多共識，我認為接下來會有非常正面、非常重要的進展。

特朗普同日在社交媒體發文，敦促黎巴嫩真主黨尊重停火。以色列和黎巴嫩周四開始實施為期10天的停火協議。特朗普說：「我希望真主黨在這個重要時期表現良好。如果他們能做到這點，這對他們來說將會是重大時刻。不要再有殺戮。最終必須實現和平！」真主黨一名國會議員告訴法新社，如果以色列停止對真主黨武裝分子的攻擊，真主黨將會尊重停火。

以色列媒體報道，以安全內閣一些成員從媒體報道才得知以黎達成停火，因而感到震驚，並對停火不是由以內閣正式批准而表達憤怒。據報總理內塔尼亞胡周四晚緊急召集安全內閣成員舉行電話會議，與會部長們在會議開始5分鐘前才接到通知。閣員從媒體報道得知，特朗普剛宣布以黎將停火10天。內塔尼亞胡向閣員表示，他是在特朗普請求下同意與黎巴嫩停火。