伊朗局勢 | 特朗普稱要出動挖泥機 與伊朗合作移除濃縮鈾 然後運回美國

美國總統特朗普周五（17日）表明，美國將與伊朗合作，利用大量挖泥機移除濃縮鈾，並運回美國。特朗普並強調，過程不會涉及美國地面部隊。不過，伊朗外交部發言人隨即回應，濃縮鈾在任何情況下，都不會被轉移到任何地方。

特朗普在接受美國哥倫比亞電視台的電話訪問時說：「我們會把核塵埃整理好，我們將與伊朗一起進去，以一種很好、很從容的步調，然後下去用大型機具開始挖掘核塵埃，我們會把它們帶回美國。」

相關新聞：

伊朗局勢｜伊朗外交部：日內或達成初步協議 惟堅拒移交濃縮鈾

特朗普表示，美國將與伊朗合作，利用大量挖泥機移除濃縮鈾。美聯社

特朗普強調美國會把核塵埃整理好。美聯社

伊朗擁有約440公斤的濃縮鈾。路透社

核塵埃是特朗普常用來指稱伊朗濃縮鈾的說法，指的是他認為在美國與以色列去年6月轟炸伊朗核設施後所殘留的物質。特朗普強調，這些東西將會「很快」被取回。

強調不必動用地面部隊

被問及由誰負責取回伊朗的濃縮鈾時，特朗普僅表示是「我們的人」。他說：「不，不會有部隊。我們會和他們一起下去取出來，然後我們會帶走。我們會一起去拿，因為到那時候，我們已經有協議了，有協議就沒有必要打仗了。很好吧？這樣更好。如果有需要，我們也可以用另一種方式來做。」

他表示，這些濃縮鈾之後將被運往美國。他說：「我們的人會和伊朗人一起合作去把它們取出來，然後我們會把它們帶到美國。」

伊朗外交部：把鈾轉美國從來不是選項

特朗普也在亞利桑那州鳳凰城夢城教堂出席Turning Point USA活動時發言時表示：「美國將拿走所有核塵埃，我們將透過與伊朗一起進入當地，動用大量挖泥機來取得它們。」

他堅稱，作為與伊朗達成潛在協議、以結束這場戰爭的一部分，「不會有任何形式的金錢交換」。

不過，伊朗否認曾同意將其濃縮鈾轉移到美國。伊朗外交部發言人告訴國營電視台：「濃縮鈾對我們而言如同伊朗領土一樣神聖，在任何情況下都不會被轉移到任何地方。把鈾轉移到美國，對我們來說從來不是一個選項。」

傳北京對接收濃縮鈾持開放態度

伊朗擁有約440公斤的濃縮鈾，據報被埋在去年遭美軍空襲嚴重破壞的核設施之下。若交出這些鈾，並同意美軍進入伊朗領土，對伊朗而言將是重大讓步。

另一方面，美聯社報道，一名熟悉北京對此事看法的外交人士表示，中國對於接收或降低伊朗濃縮鈾持開放態度。該人士指出，中國是伊朗最大的貿易夥伴，已釋出訊號稱，若華府與德黑蘭提出要求，中方願意接收這些鈾，或將濃度降至可用於民用的程度。