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伊朗局勢 | 伊朗議長警告或再關霍爾木茲海峽 轟特朗普7項說法全是謊言

即時國際
更新時間：08:37 2026-04-18 HKT
發佈時間：08:37 2026-04-18 HKT

伊朗國會議長卡利巴夫周六（18日）凌晨在社交媒體X發文，指美國總統特朗普此前在1小時內於其社交平台Truth Social發布的7項聲明「均不屬實」，強調美方靠謊言未能贏得戰爭，在談判中也將注定一無所獲。卡利巴夫警告，如果美國繼續封鎖伊朗港口，霍爾木茲海峽將無法繼續開放。

卡利巴夫說，通過霍爾木茲海峽必須按照「指定航線」並在「伊朗授權」下進行。海峽是否開放以及相關規章制度將由實地情況決定，而不是由社媒發布所決定。

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卡利巴夫（中）早前率領代表團到巴基斯坦和美方談判。新華社
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特朗普連文貼文，稱伊朗同意永遠不會再次關閉霍爾木茲海峽。美聯社
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伊朗警告若美軍持續封鎖，伊朗或再關閉霍爾木茲海峽。路透社
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伊朗強調絕不放棄控制霍爾木茲海峽。新華社
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警告美若繼續封鎖 或重關海峽

他表示，媒體戰和輿論操縱是戰爭的重要組成部分，但伊朗人民不會受「此類伎倆」影響。

伊朗外長阿拉格齊周五（17日）宣布，鑑於黎巴嫩和以色列達成停火，在停火期間，伊朗對所有商船開放霍爾木茲海峽。特朗普隨後在Truth Social連發多條帖文予以確認，但表示美國將繼續對伊朗實施海上封鎖，「直至我們與伊朗的交易百分之百完成」，並稱伊朗同意永遠不會再次關閉霍爾木茲海峽，且將與美國協調，把濃縮鈾庫存運往國外，還說伊朗在美國協助下「已經或正在」清除所有水雷。

譏諷美靠謊言未能取勝

針對特朗普連發貼文，卡利巴夫在X發文回應道：「美國總統在一小時內提出了7項說法，而這7項說法全部都是謊言。靠這些謊言，他們在戰爭中沒有取勝，在談判中也必然不會有任何成果。」

卡利巴夫並警告，如果美軍持續對伊朗實施海上封鎖，霍爾木茲海峽將不會保持開放。

卡利巴夫的貼文並未說明特朗普所稱「7項說法」的具體內容。但卡利巴夫強調，霍爾木茲海峽的控制權屬於伊朗，這一事實已為美方所接受，伊朗絕不會放棄對霍爾木茲海峽的管轄。

指特朗普妄言摧毀伊朗文明已失敗

他還說，特朗普「極度渴望」同伊朗達成協議，這恰恰表明其妄圖摧毀伊朗文明的計劃已失敗。

卡利巴夫又表示，目前，美方尚未在對伊朗的海上封鎖中採取任何軍事舉措，伊朗對此也絕不會縱容。

另一方面，美國中央指揮部則表明，美軍封鎖將持續，直到特朗普下令解除；特朗普則稱，在伊朗簽署和平協議之前，他不會這麼做。
 

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