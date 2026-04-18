伊朗局勢｜霍峽重開特朗普2小時狂發11帖文 再「轟炸」北約感謝這三國

美伊局勢稍露曙光，伊朗宣布在餘下停火期間重開霍爾木茲海峽後，美國總統特朗普於周五晚短短兩小時內，在社交平台狂發十一條帖文。他在「報喜」之餘不忘大開火力，再次批評北約在關鍵時刻袖手旁觀是「紙老虎」，並反擊美國主流媒體對其政策的批評。

致謝中東盟友 炮轟北約紙老虎

整連串外交表態始於本港時間周五晚八時四十五分。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）率先在社交平台宣布，在「剩餘的停火期間」向所有商船完全開放霍爾木茲海峽，但強調商船必須遵從伊朗海事當局制定的航道行駛。

稱封鎖伊朗港口行動持續

大約二十分鐘後，特朗普於九時零五分在「真實社群」（Truth Social）發文向伊朗致謝。再過了二十分鐘，他第二次發帖，補充指海峽雖已開放，但針對伊朗的海上封鎖將持續有效，直至雙方達成「百分之百」的協議為止。他透露大部分條款已談妥，進度樂觀。

特朗普：禁止以色列再襲黎巴嫩

特朗普的第三條帖子寫道：「美國將獲得所有核塵埃(濃縮鈾)——不會以任何方式、任何形式進行金錢交易。這項協議也與黎巴嫩無關，但美國將單獨與黎巴嫩合作，並以適當的方式處理真主黨問題。以色列將不再轟炸黎巴嫩。美國禁止他們這樣做。夠了！」

在隨後的連環發帖中，特朗普展現其鮮明的外交姿態。他於晚間十時二十分表示，在美方協助下，伊朗已開始移除海峽內的水雷。他同時向沙特阿拉伯、阿聯酋及卡塔爾三國致謝，並感激巴基斯坦總理及陸軍元帥在協調談判中的貢獻，形容這是「世界偉大的日子」。

然而，特朗普對北約則火力全開，指責北約此刻才表示願意幫忙是「馬後炮」，他在帖文中的用語十分不客氣：「在霍峽局勢結束後，我接到北約的電話，詢問是否需要幫忙。我告訴他們行遠點。他們只想着用石油裝滿他們的船。需要他們的時候，他們一點用都無，簡直就是紙老虎。」

宣稱伊方同意「永不封鎖」霍峽

直至晚間十時四十分，特朗普發布帖文，宣稱伊朗已同意「永遠不會」再次關閉霍爾木茲海峽，稱該水道不應再被當作對抗世界的武器。

在兩小時「連環發帖」的尾聲，特朗普不忘反擊國內主流媒體。他在十時五十八分抨擊《紐約時報》及CNN等媒體為「假新聞」，指其拚命找藉口批評他在伊朗問題上的立場卻無功而返，更嘲諷媒體應向他道歉。

指將取得濃縮鈾運美處置

在核問題方面，特朗普重申美方將取得伊朗所有的核子塵（即濃縮鈾），聲稱此舉將確保世界安全。他指，目前美伊雙方正通力合作，利用大型機械移除海峽內的水雷。