伊朗局勢｜伊朗外交部：日內或達成初步協議 惟堅拒移交濃縮鈾

美伊兩國就結束戰事的談判進入關鍵時刻。美國總統特朗普在社交平台發文表示，雙方代表預計於本週末會晤，有望在「一兩天內」達成協議，而德黑蘭高級官員亦證實日內或簽署初步協議。然而，兩國在核問題處理上仍存嚴重分歧，伊朗內部對全面重開霍爾木茲海峽更出現「鬧雙胞」局面，最高領袖穆傑塔巴強調海峽應保持關閉。

伊外交部：60%濃度濃縮鈾不會運出境外

特朗普在電話採訪中對談判進展持樂觀態度，形容伊朗方面「渴望會面並達成協議」，並稱該協議將「讓以色列更安全」。他同時重申其強硬立場，強調在協議正式簽署前，針對伊朗的海上封鎖絕不解除，惟希望海峽能最終對所有國家開放。

伊朗外交部：未來兩日或達成初步協議 惟核問題仍存嚴重分歧。路透社

半官方媒體邁赫爾通訊社報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴已規定該關鍵通道應保持關閉，認為海峽在戰爭中具有決定性地位，不應輕易開放。路透社

長阿拉格齊早前宣布向所有商船開放霍爾木茲海峽，但隨即遭到國內國家支持媒體的猛烈抨擊。路透社

伊朗一名高級官員向傳媒證實，雙方有望在未來幾天達成初步協議，藉此延長當前停火安排，並為日後解除制裁及戰爭賠償談判創造空間。該官員直言，兩國在核問題上仍存在「重大分歧」，仍需通過嚴肅談判解決。

對於特朗普稱，美國將同伊朗一起取出深埋在伊朗核設施廢墟下的濃縮鈾，並運回美國，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台引述伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗拒絕將濃縮鈾運往國外的方案。報道引述巴加埃說，濃縮鈾對伊朗來說是神聖的，60%濃度的濃縮鈾不會以任何方式被運出伊朗。

伊朗國內質疑開放海峽聲明

與此同時，伊朗內部就海峽通行權出現嚴重分歧。外長阿拉格齊早前宣布向所有商船開放霍爾木茲海峽，但隨即遭到國內國家支持媒體的猛烈抨擊。塔斯尼姆通訊社指責外長的說法存在缺陷，認為其附加條件製造了「不必要的模糊」。

米贊通訊社則強調，通行措施必須在「非常具體的條件」下實施，並需由伊朗武裝部隊管理及收取費用。

更引人關注的是，半官方媒體邁赫爾通訊社報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴已規定該關鍵通道應保持關閉，認為海峽在戰爭中具有決定性地位，不應輕易開放。 報道稱：「霍爾木茲海峽在近期戰爭中一直是關鍵且決定性的因素，根據最高領袖的表態，應保持關閉狀態。」