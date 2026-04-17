Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬甸前總統溫敏特赦獲釋 傳昂山素姬改軟禁

即時國際
更新時間：17:38 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:38 2026-04-17 HKT

4月17日是緬甸新年的第一天，緬甸總統府發布多項特赦令，宣布特赦4500多名囚犯。緬甸廣播電視台報道，當中包括緬甸前總統溫敏被赦免所有刑期，獲釋回家。

現年75歲的溫敏是緬甸全國民主聯盟原領導人昂山素姬的盟友。他被控4項貪污罪等獲刑9年半。

特赦令指出，此次特赦旨在慶祝緬歷新年、安定民心、體現人道主義關懷，並讓溫敏能夠參與國家建設。赦免令特別規定，如果再犯新罪行，除需接受該罪行的刑罰外，將須繼續執行本次獲赦免的剩餘的刑期。

2021年2月緬甸軍政府發動政變並再次奪取政權，時任總統溫敏、國務資政昂山素姬被扣押，隨後受到多項罪名指控。2022年12月，他所涉的所有案件全部結案，累計被判處12年監禁；2023年8月，溫敏獲特赦減刑4年。

另據媒體披露的信息，此次昂山素姬仍未獲赦免，但她將改為軟禁，據悉全國民主聯盟（NLD）中央執行委員會的部分成員正趕赴內比都。民盟中央執行委員會成員妙紐博士稱：「我們聽聞主席將被轉為軟禁，所以打算嘗試爭取探視權。目前，律師們也已抵達當地。」

當較天早前，昂山素姬的律師向路透社透露，昂山素姬的27年刑期獲縮短六分之一。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
4小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
7小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
3小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
4小時前
收工注意︱天文台發黃色暴雨警告 短期內廣泛地區可能受大雨影響
社會
1小時前
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
10小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
2小時前