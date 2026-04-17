緬甸前總統溫敏特赦獲釋 傳昂山素姬改軟禁

4月17日是緬甸新年的第一天，緬甸總統府發布多項特赦令，宣布特赦4500多名囚犯。緬甸廣播電視台報道，當中包括緬甸前總統溫敏被赦免所有刑期，獲釋回家。

現年75歲的溫敏是緬甸全國民主聯盟原領導人昂山素姬的盟友。他被控4項貪污罪等獲刑9年半。

特赦令指出，此次特赦旨在慶祝緬歷新年、安定民心、體現人道主義關懷，並讓溫敏能夠參與國家建設。赦免令特別規定，如果再犯新罪行，除需接受該罪行的刑罰外，將須繼續執行本次獲赦免的剩餘的刑期。

2021年2月緬甸軍政府發動政變並再次奪取政權，時任總統溫敏、國務資政昂山素姬被扣押，隨後受到多項罪名指控。2022年12月，他所涉的所有案件全部結案，累計被判處12年監禁；2023年8月，溫敏獲特赦減刑4年。

另據媒體披露的信息，此次昂山素姬仍未獲赦免，但她將改為軟禁，據悉全國民主聯盟（NLD）中央執行委員會的部分成員正趕赴內比都。民盟中央執行委員會成員妙紐博士稱：「我們聽聞主席將被轉為軟禁，所以打算嘗試爭取探視權。目前，律師們也已抵達當地。」

當較天早前，昂山素姬的律師向路透社透露，昂山素姬的27年刑期獲縮短六分之一。