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世界盃2026︱霍爾木戡茲海峽持續被封 英國球迷或無啤酒可飲

即時國際
更新時間：10:22 2026-04-17 HKT
發佈時間：10:22 2026-04-17 HKT

世界盃2026即將於六月舉行，啤酒作為觀賽的傳統飲品，其供應穩定性備受關注。受中東地緣政治局勢持續緊張的影響，英國正面臨潛在的工業用二氧化碳（CO2）短缺危機，恐將進一步衝擊啤酒的生產，或導致在賽事期間出現供應緊張的局面。

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英國的啤酒釀造、碳酸飲品生產，以至食品包裝及肉類加工等多個行業，均高度依賴進口的二氧化碳。然而，二氧化碳的生產屬能源密集型產業，其成本與天然氣價格息息相關。自伊朗因應與美國的衝突而關閉霍爾木茲海峽以來，國際天然氣價格急劇飆升，已對全球的二氧化碳供應鏈構成嚴重威脅。

除地緣政治因素外，英國政府亦指出，歐洲數家主要的二氧化碳生產工廠近期正進行維修，令本已緊張的市場供應更添壓力。

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據《泰晤士報》率先披露，英國政府已就此潛在危機進行了內部兵棋推演。該項代號為「Exercise Turnstone」的演習，由多個政府部門的官員參與，旨在模擬霍爾木茲海峽若在六月仍然關閉，將對英國國內的二氧化碳供應造成何種程度的影響。英國除了面對各類肉製品及其他商品的短缺，啤酒廠的正常運作亦將受到顯著影響，從而引發啤酒供應不足的風險。

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