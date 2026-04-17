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伊朗局勢｜特朗普：美伊或周末恢復停火會議 稱伊方已同意不擁核武｜持續更新

即時國際
更新時間：06:38 2026-04-17 HKT
發佈時間：03:01 2026-04-17 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普以色列與黎巴嫩達成10日停火協議

行動代號「史詩怒火」

教宗良十四世再發聲 暗批特朗普

06： 09

華盛頓郵報報道，羅馬教宗良十四世週四在訪問非洲四國期間發表講話時，言詞嚴厲地批評，一些人「爲了自身的軍事、經濟或政治利益，打着上上帝名義操縱宗教，將神聖之物拖入黑暗與污穢」。外界普遍解讀，良十四世是暗批美國總統特朗普。

教宗良十四世近期頻發聲批評特朗普的外交與移民政策，而特朗普則在周日（12日）作出回應，猛烈抨擊良十四世，稱他在犯罪議題上「軟弱」、在外交政策上表現「糟糕」。

停火協議生效後 以軍續炸黎巴嫩南部

05 ： 54

黎巴嫩國家通訊社報道，在停火協議生效後，以色列仍繼續轟炸黎巴嫩南部地區。

以色列總理內塔尼亞胡表示，停火後，以色列部隊仍駐紮在黎巴嫩南部，呼籲黎巴嫩居民不要向利塔尼河以南移動。

04 ： 18

伊朗外交部發言人表示，伊朗歡迎黎巴嫩與以色列停火10日，指這是伊朗與美國在巴基斯坦調解下達成的停火協議的一部分。發言人強調，以色列需全面撤出黎巴嫩南部地區。

黎巴嫩真主黨議員易卜拉欣·穆薩維稱，真主黨尊重有關停火協議，前提是以色列徹底停止敵對行動，包括停止對真主黨成員的定點清除。

02 : 40

美國總統特朗普表示，在白宮接受媒體採訪時稱，美國與伊朗下一次會談可能在本週末舉行。 他又稱，美伊距離達成協議「非常近」，伊朗幾乎同意「所有事項 」，包括不擁有核武器。

相關新聞：伊朗局勢｜美伊或周末恢復談判 特朗普：有望換取「免費石油」與不擁核承諾

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