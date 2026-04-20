伊朗局勢｜特朗普稱若會談沒進展準備轟炸伊朗 伊方：未定是否參與第二輪談判｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普以色列與黎巴嫩達成10日停火協議）

行動代號「史詩怒火」





4月22日最新消息：

美媒：萬斯擱置伊斯蘭堡行程

01：23

《紐約時報》引述一名美國官員稱，萬斯前往伊斯蘭堡的行程已被擱置。

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00：35

伊朗外交部發言人表示，未決定是否參與第二輪談判。

4月21日最新消息：

伊朗議會主席團成員：美解除海上封鎖前不會參加第二輪談判

23：40

伊朗學生通訊社報道，伊朗議會主席團成員納德里表示，在美國解除對伊朗海上封鎖前，伊方不會參與第二輪談判。對於有媒體指伊朗派遣高級代表團訪問巴基斯坦，他澄清說：「沒有任何伊方代表團在巴基斯坦」。

巴基斯坦新聞與廣播部長阿陶拉·塔拉爾亦在社交媒體發文證實，截至當地時間晚上7時30分，仍在等待伊朗方面確認是否出席和平談判。

與此同時，據美媒CNN報道，由於未確定伊方會否參加第二輪會談，副總統萬斯前往巴基斯坦的具體時間仍不確定。

21：25

特朗普接受美國CNBC電視台訪問，表示伊朗「別無選擇，只能派代表參加」伊斯蘭堡會談。他說相信美國最終會「達成一項偉大的協議」，如果伊朗與美國達成協議，伊朗就能「處於非常有利的地位」。

當被問及若談判取得進展會否延長停火，他說「不想這樣做」。他隨後更表示，如果沒進展「我預計會進行轟炸，因為那是更好的態度」。

特朗普還說，美軍截獲「中國送給伊朗的禮物」。他指德黑蘭「可能進行了一些補給」，並暗示北京一直在協助伊朗的行動。「我們昨天截獲了一艘船，船上有一些東西，這不太好，是中國送的禮物。」

19：30

美國五角大廈周二在X平台發文表示，作為美國對伊朗支援船隻打擊行動的一部分，美軍在印太地區登上了一艘受制裁的油輪，過程中未發生任何意外。

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五角大廈在X網站發布影片截圖，顯示一架美國直升機降落在一艘受制裁的油輪上。

06：07

伊朗最高領袖穆傑塔巴官方社媒賬號發佈消息，重申對這次戰火的三項基本立場，強調將維護國家權益。包括追究發動襲擊的責任方並要求賠償戰事造成的損失、推動霍爾木茲海峽的管理進入新階段，以及絕不放棄其正當權利並將本地區所有「抵抗陣線」視爲統一整體。

04：53

央視報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，美國總統特朗普通過實施封鎖和違反停火協議，是「妄圖將談判桌變成投降桌」，或爲再次挑起戰爭找藉口，伊朗不接受在威脅陰影下的談判。但他未有明言是否參與伊斯蘭堡的會談。

03：56

英國航運媒體《勞埃德船舶日報》20日報道，，自美軍13日對進出伊朗港口的船隻實施封鎖以來，已有26艘船隻成功突破封鎖，當中包括11艘裝載伊朗貨物的油輪。此外，一艘希臘船東擁有的散貨船15日駛離伊朗港口，19日通過封鎖線。

美國務院取消周四以黎第二輪會談 無解釋原因

02：10

美國國務院表示，週四不會舉行以色列與黎巴嫩大使級會談的第二輪會議。美國國務院沒有解釋取消會議的原因。

以色列黎巴嫩周四舉行第二輪會談

00：45

美國國務院發言人表示，美國將於週四在華盛頓國務院舉行以色列與黎巴嫩大使級會談第二輪會議。

特朗普：「極不可能」延長停火期限

00：14

美伊停火協議將於美東時間周三晚屆滿，美國總統特朗普周一展現硬派立場，表明「極不可能」延長停火期限，更發出嚴厲警告，指若協議到期仍未達成共識，戰火將即時重燃，「炸彈就會爆炸」。

而據報，美國和伊朗的代表團將於當地時間周三在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談。

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4月20日最新消息：

22：34

美國傳媒報道說，美國副總統萬斯同美國代表團將「在數小時內」抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。



22：20

美國總統特朗普表示，若談判取得突破進展，他願與伊朗高級別領導人會面。

20：18

美聯社報道，兩名巴基斯坦官員周一表示，伊朗方面已表示願意在本周派遣代表團前往伊斯蘭堡參加第二輪談判。他們表示，對於伊朗和美國的代表團能夠前往伊斯蘭堡這一事態，目前持謹慎樂觀態度。他們還指出，出於安全考慮，巴基斯坦不會透露任何一方的行程細節。



15：20

新華社報道，卡塔爾半島電視台20日報道，伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣·阿齊茲對該媒體表示，伊朗已決定繼續與美國進行談判，但這「並不意味著不惜一切代價進行談判」，意味著接受「對方採取的任何做法」。



09：00

美軍中央司令部當地19日在社交媒體發表聲明，美軍13日開始對波斯灣和阿曼灣所有伊朗港口實施海上封鎖以來，已迫使25艘商船掉頭或返回伊朗港口。

06：00

以軍在黎南設新「黃線」 實行加沙模式

以色列國防軍上周六首次在涉及黎巴嫩南部軍事行動的聲明中，使用了「黃線」一詞。據以色列媒體報道，以軍在黎巴嫩南部設立新「黃線」，旨在該地實行「加沙模式」。

此前，以軍僅用「黃線」代指加沙地帶的停火線，根據加沙停火第一階段協議，「黃線」以外為以軍控制區，以軍曾多次射殺越過「黃線」的巴勒斯坦人。 新「黃線」指沿以黎臨時邊界向黎巴嫩一側延伸約10公里、由以軍控制的帶狀「防禦區域」。即使在停火期間，以軍仍在新「黃線」靠近以方一側開展行動。當地時間17日零時，為期10天的以黎停火生效。

04：40

巴基斯坦總理謝里夫周日與伊朗總統佩澤希齊揚通電話，就海灣局勢及中東衝突發展進行討論，雙方並重申推動地區和平的立場。

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04：00

伊朗總統佩澤希齊揚表示，美國在談判及停火期間持續「違背承諾」，並以強硬及不合理手段行事，批評華府「背叛外交」。他指美國推動的海上封鎖屬挑釁及非法行動，違反停火協議及《聯合國憲章》，並令外界對美方誠意產生嚴重懷疑。

佩澤希齊揚強調，伊朗將堅決捍衛國家領土完整，抵禦任何來自美國及以色列的「新一輪冒險行動」。

03：30

美國總統特朗普在社交平台發文稱，美軍已扣押一艘懸掛伊朗國旗的船隻，指該船試圖在霍爾木茲海峽突破美方所謂的海上封鎖。

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03：00

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社稱，有關在伊斯蘭堡舉行新一輪美伊會談的消息並不準確，該通訊社在社交平台發布簡短聲明，稱伊朗已拒絕參與與美國的第二輪談判。

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02：45

英國海上貿易行動組織表示，霍爾木茲海峽目前仍被列為「極高風險」地區。該組織指，當地存在航行干擾、封鎖執行、疑似水雷報告及持續軍事衝突風險，並指早前曾發生涉及伊朗力量的船隻遇襲事件，顯示水域仍有被攻擊的可能。報告亦提到，阿曼灣同樣維持「極高風險」級別；紅海南北部及地中海地區則被評為「中等風險」。

01：00

海事情報機構「Tanker Trackers」公開一段約30秒錄音顯示，一艘據稱來自印度的油輪穿越霍爾木茲海峽期間，疑遭到伊朗革命衛隊開火，船員要求掉頭離開。

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4月19日最新消息：

22：40

據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗尚未決定是否派遣談判團隊。伊朗方面強調，只要美國總統特朗普宣布對伊朗實施海上封鎖的政策繼續有效，談判就不會進行。

21：00

特朗普稱美國代表團將赴巴基斯坦參與和談，促伊朗有關方面接受條件。

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4月18日最新消息：

07:00

伊朗外交部副部長卡蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）表示，伊朗不會向美國轉交任何濃縮鈾，並強調此議題「不在討論範圍內」。伊朗官方通訊社報道，雙方雖已交換多輪訊息，但美方仍提出伊方認為過分的要求，談判仍存重大分歧。

06:30

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗與美國在談判中雖已就部分問題取得共識，但在其他關鍵議題上仍存在「重大分歧」，顯示達成最終協議仍面臨困難。加利巴夫又稱，伊朗接受臨時停火，是為了讓美方有機會回應其要求，而美國總統特朗普同意停火，則是因為「我們在戰場上取得勝利」。

03:30

伊朗國營「烈士與退伍軍人事務基金會」表示，自戰爭爆發以來，美國及以色列的攻擊已造成至少3,468人死亡。

02:45

以色列軍方表示，一名軍官於在黎巴嫩南部被殺，另有兩名士兵受傷，但未有公布更多細節。

01:10

美國總統特朗普警告伊朗，不能透過關閉霍爾木茲海峽「勒索」美國。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍部門發表聲明稱，由18日傍晚起正式封鎖霍爾木茲海峽，指因美方違反停火承諾、未解除對伊朗港口及船隻的海上封鎖，伊方因此採取行動。

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00:20

伊朗最高領袖穆傑塔巴在「建軍紀念日」發表講話，他讚揚軍方表現，並指伊朗在對抗美國及以色列的行動中，已將對方的「軟弱與羞辱」暴露於國際社會。他指，伊朗軍隊成功挫敗美國、巴列維王朝殘餘勢力以及主張分裂國家的勢力所策劃的陰謀，強調伊朗的抵抗行動證明了敵對勢力的不足與失敗。

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00:10

伊朗伊斯法罕省表示，正準備就美國及以色列空襲導致當地歷史遺址受損提出法律訴訟，省長賈馬利內賈德在「國際古蹟遺址日」活動上指出，戰事期間敵方對這座歷史名城的攻擊，造成大巴扎約203個位置及28處歷史建築受損，需進行修復。他強調，有關方面已展開法律程序，並表示「希望能取得有利結果」，同時重申保護歷史建築及文化遺產的重要性。

4月17日最新消息：

21：16

霍爾木茲油輪、貨櫃船先後遭襲

英國海事貿易營運中心表示，一枚不明彈丸擊中了位於阿曼東北25海浬（46公里）的船隻，船上的一些貨櫃遭到損壞。

這是周六發生的第二宗襲擊事件，此前伊朗革命衛隊的兩艘炮艇向一艘油輪開火。有消息指 遇襲的是印度油輪，若屬實即意味着伊朗先前列為「友好五國」的船隻在海峽航行也不安全。

19：33

伊朗指美方「屢次違背承諾」宣布取消開放霍爾木茲海峽後，至少2艘商船周六在試圖穿越霍爾木茲海峽時報告遭到槍擊。

路透社引述3名海事安全和航運消息人士報道上述消息。海事追蹤數據顯示，一支由8艘油輪組成的船隊正在穿越霍爾木茲海峽，是自美以對伊戰爭爆發以來，首次有如此大規模的船隻通過該海峽。

16：49

據伊朗媒體18日報道，伊朗重新開放6個機場，各航空公司正準備恢復國內和國際航班運營。 ​​​​

16：30

據伊朗光明通訊社18日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門近日在伊朗3個省份查明並清理了多個與美國、以色列和英國有勾連的組織。情報部門在馬贊達蘭省查明並逮捕69人，其中包括與以色列有聯繫的人員和僱傭兵等；在克爾曼省查明並打擊了51名「敵方組織主要成員和間諜」。

16：00

新華社消息，據伊朗媒體18日報道，伊朗軍方發言人稱，因美國「屢次違背承諾」，對霍爾木茲海峽的控制權已恢復到以前的狀態，這一海峽目前處於伊朗武裝部隊的嚴格管理和控制之下。

14：35

根據路透社與分析師計算，自伊朗戰爭爆發以來，這場持續近50天的衝突已導致超過5億桶原油供應中斷，累計損失達500億美元（約3900億港元），成為現代史上最大規模的能源供應中斷事件。而這場危機的後續衝擊預計將持續數月甚至數年。

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11：10

由於中東戰爭導致航空燃油價格飆升，加拿大航空（Air Canada）宣布將暫停6條航線服務，包括蒙特利爾和多倫多來往紐約甘迺迪國際機場（JFK）的航線。專家指出，這場燃油短缺危機可能是航空史上最嚴峻的一次。

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10：44

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周五（17日）報道，美國和伊朗下一輪面對面談判最快可能於下周一（20日）恢復，而地點仍然是巴基斯坦首都伊斯蘭堡。美國官員及知情人士指出，談判已取得重大進展，現正接近達成1項「3頁的和平計畫」，但在幾項關鍵議題上依然有分歧。伊朗外交部則重申，伊朗不接受臨時停火，要求徹底結束整個地區的衝突。

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10：09

美國總統特朗普周五（17日）表明，美國將與伊朗合作，利用大量挖泥機移除濃縮鈾，並運回美國。特朗普並強調，過程不會涉及美國地面部隊。不過，伊朗外交部發言人隨即回應，濃縮鈾在任何情況下，都不會被轉移到任何地方。

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09：08

美國國防官員透露，全球最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）在地中海停留超過一個月後，已再次進入中東水域，目前正在紅海海域執行任務。連同部署在阿拉伯海的「林肯號」，目前中東地區已有2艘航母。第三艘航母「布殊號」（USS George H. W. Bush）也正前往該地區，目前位於南非外海。

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08：37

伊朗國會議長卡利巴夫周六（18日）凌晨在社交媒體X發文，指美國總統特朗普此前在1小時內於其社交平台Truth Social發布的7項聲明「均不屬實」，強調美方靠謊言未能贏得戰爭，在談判中也將注定一無所獲。卡利巴夫警告，如果美國繼續封鎖伊朗港口，霍爾木茲海峽將無法繼續開放。

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特朗普：未來一兩天內或達成停火協議

05：19

美國總統特朗普接受以色列第12頻道電視台採訪時表示，美國和伊朗代表「很可能」在本周末舉行，並且會有突破，「我想我們會在未來一兩天內達成結束戰爭的協議」。

特朗普指禁止炸黎巴嫩 內塔尼亞胡表震驚

04：24

美國總統特朗普在社交媒體發文指，已禁止以色轟炸黎巴嫩。美媒報道，以色列總理內塔尼亞胡對特朗普的表態感到震驚，指其言論與美國國務院週四公佈的以色列與黎巴嫩停火協議文本存在矛盾。

根據協議文本，以色列在停火期間，仍保留在「任何時間針對已計劃、迫在眉睫或正在發生的襲擊」採取自衛行動的權利。

美媒AXIOS網站引述知情人士報道，以色列已就特朗普的上述言論，向白宮尋求澄清。

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03：27

伊朗外交部發言人表示，濃縮鈾對該國來說是神聖的；60%濃度的濃縮鈾不會以任何方式被運出伊朗。

伊方：美伊或未來幾日達成初步協議

01：33

央視報道，一名伊朗高級官員表示，伊朗與美國有望在未來幾天內達成一項初步協議，為解除美國對伊朗的制裁以及啓動戰爭賠償談判創造空間。

不過該名官員強調，伊美之間仍存在重大分歧，包括核問題的處理。他指，美伊或會延長停火期限。

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特朗普：封鎖伊朗港口持續至完全停火

00：45

英媒《天空新聞》報道，特朗普表示，雖然伊朗已重開霍爾木茲海峽，但美軍封鎖伊朗港口的行動將繼續，直至戰火完全停止為止。

美國中央司令部司令布拉德·庫珀亦在電話採訪中向媒體表示，美軍針對與伊朗有關聯船隻的海上封鎖行動將持續實施，直至總統特朗普「下令解除」爲止。他說，美軍正嚴密監視着伊朗的每一個港口，監視手段包括利用MQ-9無人機和P-8海上巡邏機進行空中偵察。

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特朗普：伊朗同意「永不」再封霍峽 德黑蘭未回應

23：57

據路透社和《ABC》報道，特朗普在社交平台稱，伊朗已同意「永遠不會」再關閉霍爾木茲海峽。對此消息，德黑蘭方面至今暫未證實。

特朗普又表示，伊朗正在美國協助下清除霍峽內的所有水雷；他已禁止以色列轟炸黎巴嫩。

特朗普指伊朗同意永不再關閉霍爾木茲海峽

【22:43】

21：15

特朗普在自家社交平台發文回覆，對伊朗宣布重新開放霍爾木茲海峽表示「謝謝！」

特朗普寫道：「伊朗剛剛宣布，伊朗海峽已全面開放，可以正常通行。謝謝！」

21：00

伊朗外長宣布，在剩餘的停火期間，所有商船均可通過霍爾木茲海峽。

14：37

中國常駐聯合國代表傅聰周四（16日）在聯合國大會關於安理會否決權使用問題會議上發言說，中方7日在安理會否決涉霍爾木茲海峽決議草案，避免了局勢升級，為達成臨時停火、啟動對話談判創造了有利條件。中方投下的這一票，是對和平負責、對地區人民負責的選擇，站在了歷史正確的一邊，經得起歷史的檢驗。

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09：31

美國總統特朗普周四（16日）表示，伊朗已同意交出去年美軍空襲伊朗關鍵核設施後被埋在地下的「核塵埃」（nuclear dust），即濃縮鈾，又表明不排除親赴巴基斯坦敲定協議。特朗普沒有提供任何關於移交濃縮鈾的細節，伊朗也沒有公開表示會交出庫存。

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08：37

美軍中央司令部（CENTCOM ）最新公告指出，目前已擴大對伊朗的海上封鎖範圍，除既有措施外，進一步將違禁貨物納入截查對象，允許全球美軍部隊攔截任何與德黑蘭有關或涉嫌運送可能協助伊朗政府的補給品的船隻，從武器到石油、金屬及電子產品。凡被懷疑試圖前往伊朗的船隻，無論航行地點，均可能遭到登船檢查、搜索甚至扣押。

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教宗良十四世再發聲 暗批特朗普「暴君」

06： 09

華盛頓郵報報道，羅馬教宗良十四世週四在訪問非洲四國期間發表講話時，言詞嚴厲地批評，「世界正被少數暴君肆意蹂踐」，一些人「爲了自身的軍事、經濟或政治利益，打着上上帝名義操縱宗教，將神聖之物拖入黑暗與污穢」。外界普遍解讀，良十四世是暗批美國總統特朗普。

教宗良十四世近期頻發聲批評特朗普的外交與移民政策，而特朗普則在周日（12日）作出回應，猛烈抨擊良十四世，稱他在犯罪議題上「軟弱」、在外交政策上表現「糟糕」。

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停火協議生效後 以軍續炸黎巴嫩南部

05 ： 54

黎巴嫩國家通訊社報道，在停火協議生效後，以色列仍繼續轟炸黎巴嫩南部地區。

以色列總理內塔尼亞胡表示，停火後，以色列部隊仍駐紮在黎巴嫩南部，呼籲黎巴嫩居民不要向利塔尼河以南移動。

04 ： 18

伊朗外交部發言人表示，伊朗歡迎黎巴嫩與以色列停火10日，指這是伊朗與美國在巴基斯坦調解下達成的停火協議的一部分。發言人強調，以色列需全面撤出黎巴嫩南部地區。

黎巴嫩真主黨議員易卜拉欣·穆薩維稱，真主黨尊重有關停火協議，前提是以色列徹底停止敵對行動，包括停止對真主黨成員的定點清除。

特朗普：美伊距離達成協議「非常近」

02 : 40

美國總統特朗普表示，在白宮接受媒體採訪時稱，美國與伊朗下一次會談可能在本週末舉行。 他又稱，美伊距離達成協議「非常近」，伊朗幾乎同意「所有事項 」，包括不擁有核武器。

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4月16日最新消息：

23：59

美國總統特朗普16日說，黎巴嫩與以色列將於美國東部時間當天下午5時 ，正式啟動為期10天的停火。

外媒引述消息報道，以黎停火以軍設定條件，包括以色列要求建立一個遠達利塔尼河的緩衝區，禁止黎巴嫩真主黨在該區域活動；同時要求在利塔尼河以北地區，擁有軍事行動的絕對自由，以防遭襲擊。

以色列更要求，在美方監督下，須逐步解除黎巴嫩真主黨的武裝。

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