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伊朗局勢｜以色列黎巴嫩同意停火10日 特朗普：將邀兩國元首訪白宮

即時國際
更新時間：01:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：01:20 2026-04-17 HKT

美國總統特朗普於當地時間周四（16日）對外宣佈，黎巴嫩與以色列已達成協議，於美國東部時間當天下午五時（黎巴嫩時間午夜）起，正式啟動為期十天的停火。這項協議被視為特朗普重返白宮後，在調停地區衝突上的外交突破。然而，就在協議宣佈後不久，黎巴嫩南部仍傳出猛烈爆炸聲，顯示和平之路依然暗湧重重。

特朗普透過社交平台表示，他分別與黎巴嫩總統及以色列總理內塔尼亞胡進行「非常愉快」的會談，雙方同意停火以實現和平。特朗普又稱，兩國代表日前在華盛頓與美國國務卿魯比奧會晤，這是雙方三十四年來首次直接對話；他亦計劃邀請以色列總理內塔尼亞胡及黎巴嫩總統訪問白宮。

美國總統特朗普於當地時間周四（16日）對外宣佈，黎巴嫩與以色列已達成協議，於美國東部時間當天下午五時（黎巴嫩時間午夜）起，正式啟動為期十天的停火。路透社
美國總統特朗普於當地時間周四（16日）對外宣佈，黎巴嫩與以色列已達成協議，於美國東部時間當天下午五時（黎巴嫩時間午夜）起，正式啟動為期十天的停火。路透社
儘管停火協議已公佈，但前線戰火並未立即平息。路透社
儘管停火協議已公佈，但前線戰火並未立即平息。路透社
在協議宣佈後不久，黎巴嫩南部仍傳出猛烈爆炸聲。路透社資料圖片
在協議宣佈後不久，黎巴嫩南部仍傳出猛烈爆炸聲。路透社資料圖片

特朗普在帖文中寫道：「能夠解決全球9場戰爭是我莫大的榮幸，而這將是我解決的第10場，所以，讓我們一鼓作氣，完成這項任務。」

國際社會對停火協議表示歡迎，黎巴嫩總理薩拉姆表示，感謝為促成停火而斡旋的各國，包括美國、法國、沙特、埃及、卡塔爾和約旦。

歐盟委員會主席馮德萊恩亦對協議表示欣慰，並呼籲各方尊重黎巴嫩的主權與領土完整。

美媒Axios引述一名以色列高級官員報道指，是次協議能順利達成，特朗普的強力介入起到了關鍵的推動作用。

儘管停火協議已公佈，但前線戰火並未立即平息。據報在停火正式生效前夕，以色列國防軍正對黎巴嫩南部多個地區發動大規模空襲，當地戰機轟鳴聲與導彈爆炸聲不斷。更令人關注的是，路透社引述以色列安全官員消息稱，以軍在任何停火期間，均沒有計劃從黎巴嫩南部撤回部隊。

 

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