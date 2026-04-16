恐怖情人︱巴西牙醫禁錮女友4個月 身上10處強紋名字「宣示主權」

不少人會對伴侶展現完全佔有慾，甚至作出傷害性的行為。巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）近日揭發一宗駭人聽聞的禁錮及傷害案件。



一名40歲的牙科醫生，因懷疑其女友移情別戀，竟將對方非法禁錮長達四個月，期間不僅對其施以暴力，更為「宣示主權」，強行在女方身體多達十個部位（包括頸部）紋上自己的名字。

沒收電話斷外界通訊

巴西傳媒《Portal Tucumã》報道，該名在當地執業的牙醫，為完全控制其39歲的女友，沒收了她所有可用於對外聯繫的設備，並將她囚禁於家中。受害人於本月初成功尋獲機會，逃離禁錮並向警方求助。

警方接報後迅速採取行動，於日前將該名牙醫逮捕。據警方透露，受害女性身上有多處因暴力對待而造成的傷痕，其身體更被強迫紋上施暴者的名字。

經初步調查，該名牙醫過往已有對其他女性施以暴力的紀錄。他在被捕後，拒絕回應警方的任何訊問，目前已被法院裁定羈押候審。