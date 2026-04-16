京都男童棄屍案｜繼父承認犯案 多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚

日本京都市日前發生的11歲男童失蹤案。警方周四（16日）以涉嫌遺棄屍體罪逮捕37歲繼父安達優季，他於偵訊中坦承棄屍。今天下午他將被移送至京都地方檢察廳。據警方調查，優季似乎曾多次轉移男童的遺體，且男童直到失蹤當天上午都還活著。案件告破後，有當地街坊憶述，案發後男童父母的舉動處處透著詭異，完全不像心急如焚地尋找失蹤的兒子，直言「諗起都覺得驚」。

失蹤當日繼父謊稱送上學

案情指，11歲男童安達結希於上月23日，即學校畢業典禮當日離奇失蹤。其繼父安達優季最初向警方聲稱，當日早上已開車送他到學校，豈料男童自此人間蒸發。警方接報後高度重視，曾出動多達1500人進行大規模搜索，期間先後尋獲男童的書包及運動鞋。直至本月13日，警方再於山區發現一具遺體，經DNA檢測後，證實為失蹤多日的安達結希。

結希的37歲繼父優季在15日警方搜索住家期間，坦承了遺棄屍體的罪行，隨後遭到逮捕。

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警方隨即將繼父安達優季列為頭號疑犯並進行問話，在其嚴詞盤問下，繼父的心理防線終被瓦解，改口承認「係我做嘅冇錯」，坦承自己殺害繼子並將屍體遺棄在山區。

警方在上午的記者會中宣布已在南丹警署設立了專案小組展開調查，並指出，優季曾在3月23日至4月13日間多次搬運、轉移結希的遺體，並最終將其遺棄在山林內。

警方指出，確認結希直到失蹤的23日當天早上都還活著，死亡時間推估為3月下旬，未來將會進一步釐清結希的死亡時間以及死因。

街坊憶述：父母尋子異常平靜

隨著兇手落網，有當地居民向傳媒透露，男童失蹤後，其父母的表現令人感到「強烈違和感」。有車房女店員憶述，男童的父母曾到店內派發尋人傳單，當時繼父的一個舉動讓她感到十分奇怪。

「一般人會將手機攞到對方前面，咁樣先睇得清楚，但佢（繼父）竟然將手機畫面舉高到自己膊頭上面。」女店員指，當時男童父母二人沉默不語，她只好主動開口詢問，是不是新聞報道的男童，母親說沒錯，又說失蹤男童與車房老闆的孫子是同學。整個過程中，繼父幾乎一句話也沒說。

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最令女店員感到不安的，是二人異常平靜的態度。「個仔失蹤咗幾日，佢（母親）睇落一啲都唔憔悴，亦感覺唔到慌張着急，好似係人哋嘅事咁，佢哋係咪真係搵緊個仔？」

該女店員稱，二人在店內逗留約5分鐘後離開，她好心向二人說「請保重身體」，但對方卻頭也不回地走了。她回想起繼父當時的模樣：「戴住黑框眼鏡，鏡片好污糟，仲着住一身黑衫，畀人一種好陰沉嘅感覺，而家諗起都覺得驚。」

