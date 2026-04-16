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《時代》百大影響力人物魏哲家上榜 黃仁勳撰文讚揚：點燃AI革命

即時國際
更新時間：10:27 2026-04-16 HKT
發佈時間：10:27 2026-04-16 HKT

美國《時代雜誌》（Time）周四（16日）公佈2026年度百大最具影響力人物名單，台積電董事長暨總裁魏哲家入選。人工智能（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）創辦人兼行政總裁黃仁勳更親自為其撰寫推薦文，盛讚魏哲家是「我們這個時代最具影響力的人物之一」。

魏哲家在今次名單中被歸類於「先鋒」（Pioneers）類別。黃仁勳在推薦文中指出，魏哲家不僅領導著全球最具影響力的公司之一，更是一位他認識超過20年的謙遜領導者、合作夥伴與摯友。

相關新聞：黃仁勳專程到台灣出席運動會 揚言「沒有台積電，就沒有英偉達」

黃仁勳。 路透社
黃仁勳。 路透社

黃仁勳強調，在魏哲家擔任總裁期間，他洞察到全球運算系統從移動裝置優先轉向人工智能優先的趨勢。他協助推動台積電從單純的晶圓代工，轉型為能夠打造整合型晶片系統（ISC）的技術平台，這項革命性的轉變，「讓輝達的AI超級電腦成為可能，並點燃了當今的AI革命。」

傳承張忠謀理念成不可或缺平台

黃仁勳亦提到，台積電創辦人張忠謀所建立的純晶圓代工模式，是基於信任、卓越與夥伴關係，而魏哲家成功地將這個模式提升至更高層次。他表示，從個人電腦、網絡、流動裝置到現今的AI，台積電對客戶始終如一的承諾，已令公司成為「不可或缺的存在」。

黃仁勳總結道，台積電不僅展現出卓越的技術與產能，更代表著一個值得信賴的平台，為世界打造出重塑我們生活的工具。

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