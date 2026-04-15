巴黎慈善抽獎工程師一卷圓夢 100歐元抱回畢卡索真跡

法國巴黎一場為腦退化症（又稱阿茲海默症）研究籌款的慈善抽獎活動，誕生了一名超級幸運兒。一名58歲的巴黎工程師，僅花費100歐元（約860港元）購買一張彩券，便意外抽中西班牙藝術大師畢加索（Pablo Picasso）一幅價值逾100萬歐元（約860萬港元）的真跡畫作。

中獎者不敢置信疑為惡作劇

據法新社報道，是次抽獎由佳士得（Christie's）拍賣行於巴黎進行並作全球直播。當抽出的幸運兒霍達拉（Ari Hodara）接獲主辦方的中獎電話時，他仍難以置信，甚至反問對方：「我如何得知這不是一場惡作劇？」

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4月14日，在法國巴黎佳士得拍賣行舉行的慈善抽獎活動中，電視製片人科欽透過視訊通話與贏得畢卡索畫作的幸運兒交談。 路透社

是次抽獎的獎品為畢加索於1941年創作的水粉畫《女人頭像》（Tete de femme），描繪其謬思女神之一的瑪爾（Dora Maar）。儘管官方估值為100萬歐元，但藝術品經銷商及專家均認為，考慮到其重要性，該畫作的實際市場價值可能更高。

逾12萬張彩券售罄善款全數撥捐

該活動由法國記者柯欽（Peri Cochin）主導，並獲得畢加索家族及基金會支持，旨在為腦退化症研究募集經費。據英國廣播公司（BBC）報道，活動最終售出超過12萬張彩券，成功籌得約1100萬歐元（約9460萬港元）善款。

主辦活動的基金會負責人表示，相關研究經費長期嚴重不足，希望透過是次畢加索畫作的倡議，喚起公眾對此重大公共衛生議題的關注。他期望有一天，腦退化症將只會是一段不好的回憶。

這已是第三次以畢加索作品作為獎品的慈善抽獎，前兩屆的得主分別是一名美國人及一名意大利人。

