特朗普被法官駁回 對《華爾街日報》訴訟

美國聯邦法官周一駁回美國總統特朗普對《華爾街日報》提起的誹謗訴訟。特朗普在2025年7月提出的該訴訟中，指控該報刊登一篇文章，描述一張有特朗普簽名、致已故富豪淫媒愛潑斯坦的生日卡片，損害了他的名譽（該卡片含不雅插畫）。特朗普指這張賀卡乃偽造。

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佛羅里達南區聯邦地區法院法官蓋爾斯作出裁決，認為特朗普的指控遠未達到公眾人物在誹謗訴訟中必須滿足的「實際惡意」標準。

「實際惡意」原則意味着，公眾人物不僅必須證明關於他們的公開陳述是不實的，還必須證明發表相關陳述的媒體機構或個人知道或應該知道這些陳述不實。圖為統特朗普周一在白宮收取麥當勞外賣，並給外賣員100美元貼士，此舉是為了宣傳其「小費免稅」政策。