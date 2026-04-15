Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普被法官駁回 對《華爾街日報》訴訟

即時國際
更新時間：08:33 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:32 2026-04-15 HKT

美國聯邦法官周一駁回美國總統特朗普對《華爾街日報》提起的誹謗訴訟。特朗普在2025年7月提出的該訴訟中，指控該報刊登一篇文章，描述一張有特朗普簽名、致已故富豪淫媒愛潑斯坦的生日卡片，損害了他的名譽（該卡片含不雅插畫）。特朗普指這張賀卡乃偽造。

相關新聞：特朗普擬提告鮑威爾 指聯儲局總部翻修工程超支「提供虛假陳述」

佛羅里達南區聯邦地區法院法官蓋爾斯作出裁決，認為特朗普的指控遠未達到公眾人物在誹謗訴訟中必須滿足的「實際惡意」標準。

「實際惡意」原則意味着，公眾人物不僅必須證明關於他們的公開陳述是不實的，還必須證明發表相關陳述的媒體機構或個人知道或應該知道這些陳述不實。圖為統特朗普周一在白宮收取麥當勞外賣，並給外賣員100美元貼士，此舉是為了宣傳其「小費免稅」政策。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
21小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
21小時前
港漂公開低成本香港生活：「有豐儉由人的自由」！房租+交通+生活費月花四位數 每日飯錢只需咁多？
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
16小時前
伊朗局勢｜美伊霍峽對峙驚險畫面曝光 革命衛隊三喊「最後警告」驅逐美艦
即時國際
1小時前
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
影視圈
16小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,800萬元。資料圖片
六合彩︱1800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
全紅嬋將缺席下月的游泳世界盃決賽。圖為她去年參加第十五屆全國運動會情況。中新社
全紅嬋缺席跳水世界盃決賽 內媒：非主動棄賽
即時中國
16小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
吳子冲秘戀尹詩沛五年直播「激咀」放閃認愛 發展姊弟戀終甩「蔡嘉欣前度」標籤
吳子冲秘戀尹詩沛五年直播「激咀」放閃認愛 發展姊弟戀終甩「蔡嘉欣前度」標籤
影視圈
13小時前