特朗普之子隨父訪華惹關注 稱以個人身份隨行不涉商務

美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行。儘管特朗普集團發言人強調埃里克此行僅以「支持父親的兒子」身份參與，不涉及任何商務洽談，但事件仍引發美國政界關注其潛在的利益衝突。

特朗普集團發言人本扎（Kimberly Benza）周二向路透社表示，埃里克夫婦對能陪同總統進行這次歷史性訪問感到自豪。發言人特別澄清，埃里克目前在中國並無商業投資，亦無計劃在當地開展業務，訪問期間不會參與任何私人會議。

美國總統特朗普下月將對中國進行國事訪問，其子埃里克（Eric Trump）及其妻勞拉（Lara Trump）確認將隨行。路透社

然而，埃里克此行難免引起外界對「政商分界」的質疑。特朗普過去曾多次嚴厲批評現任總統拜登，指責其子亨特（Hunter Biden）在拜登擔任副總統期間陪同訪華，並涉嫌利用家族影響力牟取中國資金。儘管拜登家族否認相關指控，但如今特朗普安排負責管理家族生意的兒子隨團，被視為難逃「雙重標準」之嫌。

報道指，特朗普定於五月十四日至十五日訪華，外界密切關注此行能否推動中美經貿關係。目前中國駐美大使館尚未對埃里克的隨行作出正式回應。