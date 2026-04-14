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韓男怪同事排擠「毀機師職業生涯」 策劃連環殺戮6同事

即時國際
更新時間：23:08 2026-04-14 HKT
發佈時間：23:08 2026-04-14 HKT

南韓釜山上月發生機長慘死的命案，經調查竟揭發一宗已預謀大半年的連續殺人案。疑兇深信一群同事集體排擠毀掉自己的職業生涯，縝密策劃了一場針對6名同事的「連環殺戮計畫」。

警方早前公布其照片、年齡及姓名，釜山地檢署刑事5部周二正式起訴其涉嫌殺人、殺人未遂及預備殺人等多項重罪。

深信同事排擠自稱健康受損

韓聯社報道，整宗悲劇源於金東煥扭曲的仇恨心理。他自己是空軍情報官出身，而受害者們是空軍官校派系的飛行員。他長期認為自己因為非體系出身而遭到組織性抹黑與不公平對待，宣稱同事們的言語羞辱，導致他健康受損並被迫離職，最終要結束飛行生涯。

然而，根據警方調查，包括對證人的詢問，並未發現任何證據顯示受害者曾騷擾金東煥。

金東煥以因病失去機師執照，向機師互助會申請撫卹金，至去年7月官司部分敗訴，他僅領到3成金額。檢察官認為這是他展開冷血復仇行動的導火線。

花7個月跟蹤勱場策劃殺人大計

去年8月起，金東煥展現了令人毛骨悚然的計畫性。他不僅購買了大量凶器，更在受害者的座駕安裝GPS定位器，長時間跟蹤與場勘以掌握6名目標的行動規律。

為了確保計畫萬無一失，他甚至在去年10月中環繞韓國各地，對預定的犯案場所進行總盤點。在犯案過程中，他全程使用現金與不記名交通卡以規避電子紀錄，並多次偽裝成快遞員潛入公寓。

直搗機長住處殘忍刺殺

今年3月17日，他在釜山一處公寓殘忍刺殺了機長A先生。此前一天他已在京畿道嘗試勒斃機長B先生未遂。成功殺了A先生後，他又馬不停蹄地趕往慶南昌元，試圖尋找第3名目標C先生。

儘管他犯案後多次更換衣物，並轉乘大眾運輸工具試圖脫逃，最終仍於14小時後在蔚山落網。檢方表示，目前已掌握充足證據，將在未來的法庭審理中全力追求與其罪行相稱的重刑，還給受害者及家屬公道。

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