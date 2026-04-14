京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢死因不詳

日本京都南丹市11歲男童安達結希，3月23日在其就讀的園部小學附近失蹤，警方周一在學校以南約2公里一處樹林發現一具遺體，今證實就是安達結希。經檢驗，男童死因不詳，死亡時間為上月下旬，即失蹤後不久已死亡。

警方表示，屍體屍體面朝上躺着，沒有明顯的刀傷或割傷等外傷，衣服也沒有明顯破損，在樹林中被發現時，沒有被落葉或乾草覆蓋等掩埋痕跡。然而，屍體腳上沒有鞋，僅穿上襪子，如此狀態出現在樹林並不尋常。因此警方正在將此案作為可能的犯罪案件進行調查。

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