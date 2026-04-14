匈牙利大選｜毛焦爾從歐爾班粉絲變對手

勢成為匈牙利新總理的毛焦爾(Peter Magyar)，幾年前還坐在前排為總理歐爾班的演講鼓掌；沒多久後，毛焦爾卻身份不變，成了這位民族主義領導人最棘手的挑戰者，發誓要「一磚一瓦」拆除歐爾班的整個政治體系。他1981年出生於法律世家，學的也是法律。1989年，身為年輕律師的歐爾班因公開要求蘇聯撤軍，一躍成為匈牙利民主化運動的英雄。當時9歲的毛焦爾，還在臥室牆上貼了這位民主先鋒的照片。



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兩年前，毛焦爾突然走入公眾視野，起因是當局赦免一名因掩蓋上司性侵未成年人行為而被定罪的男子，引發公眾不滿，毛焦爾隨即與執政黨切割，指責其腐敗。透過YouTube頻道的一次訪談，他從寂寂無聞變到聲名鵲起。他2024年加入蒂薩黨並迅速成為該黨領導人。蒂薩是「尊重與自由」的首字母縮寫。