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金正恩監督新型驅逐艦試射巡航導彈 重申優先強化核威懾

即時國際
更新時間：08:28 2026-04-14 HKT
發佈時間：08:28 2026-04-14 HKT

北韓領袖金正恩日前監督一艘新型海軍驅逐艦試射戰略巡航導彈和反艦導彈。金正恩在監督導彈試射時重申，強化核威懾是「最重要的優先任務」。

北韓官方朝中社周二報道，試射於周日進行，這北韓近期連串導彈試射中最新一次。2枚戰略巡航導彈各自飛行約7900秒，超過2小時。反艦導彈則飛行近2000秒，約33分鐘。

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金正恩監督新型驅逐艦「崔賢號」試射巡航導彈。法新社
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測試由新型驅逐艦「崔賢號」執行，這是北韓2艘5000噸級驅逐艦之一。法新社
測試由新型驅逐艦「崔賢號」執行，這是北韓2艘5000噸級驅逐艦之一。法新社
金正恩又登艦視察內部。法新社
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北韓近期多次試射導彈。路透社
北韓近期多次試射導彈。路透社

準確命中目標

報道指，導彈沿著設定在朝鮮西海（黃海）上空的飛行軌道飛行，並以超精確的命中率命中目標。

這些測試由新型驅逐艦「崔賢號」執行，這是北韓2艘5000噸級驅逐艦之一，2艦均於去年下水，金正恩正尋求提升國家海軍能力。

朝中社發布的一張照片顯示，一枚導彈從軍艦發射後處於首階段飛行，尾部拖曳著橙色火焰。

另一張照片顯示金正恩從遠處觀看試射，兩側是海軍官員。

朝中社表示，金正恩周二也接到有關另外2艘在建驅逐艦武器系統規劃的簡報，並表示對朝軍戰略行動準備的加強表示非常滿意，並重申強化北韓的核威懾，是「最重要的優先任務」。

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