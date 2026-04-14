伊朗局勢｜萬斯稱美伊談判取得重大進展 第二輪談判取決於伊朗

美國副總統萬斯週一在接受福斯新聞採訪時表示，美伊談判取得了重大進展。當被問及是否會有更多談判時，萬斯表示，現在主動權在伊朗手中。

萬斯表示，美國希望伊朗在開放霍爾木茲海峽的問題上取得進展，並警告稱，如果德黑蘭方面不這樣做，談判的走向將會改變。

新華社引述美媒報道，一名美國官員表示，美伊之間的接觸仍在持續，並在爭取達成協議方面「取得進展」。美國政府官員正就臨時停火協議到期前舉行第二次面對面會談的安排進行內部磋商，包括潛在會談日期及地點，但能否成行取決於未來數日各方交流進展。

一名美國官員表示，美伊之間的接觸仍在持續，並在爭取達成協議方面「取得進展」。路透社

報道稱，在早前敲定伊斯蘭堡作為談判地點前，曾考慮多個備選地點，包括瑞士日內瓦、奧地利維也納及土耳其伊斯坦布爾，目前日內瓦及伊斯蘭堡仍在考量之列。

另據俄新社13日引述美國《大西洋》月刊記者在社交媒體的消息報道，美伊下一輪「直接談判」或於16日在伊斯蘭堡舉行。