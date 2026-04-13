伊朗局勢｜美方「封鎖」霍爾木茲如何執行？針對來往伊朗船隻 革命衛隊揚言報復中東港口

美國總統特朗普（Donald Trump）一直逼迫伊朗開放霍爾木茲海峽，為何又下令美軍「封鎖」它？特朗普本人周日在自家社交平台Truth Social發文聲稱封鎖「任何」試圖進出霍爾木茲海峽的船隻」。不過，根據美軍中央司令部聲明，封鎖對象是「進出伊朗港口與海域的船隻」。美國 海軍也將在國際水域「攔截每一艘向伊朗支付了過路費的船隻」。

特朗普此舉引來若干批評，美國民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我不明白封鎖霍爾木茲海峽，怎麼就能迫使伊朗開放它，我看不出這兩者間的關聯。」

美國將如何「封鎖」？

特朗普在Truth Social發文措辭強硬，聲稱「封鎖任何試圖進出霍爾木茲海峽的船隻」，並指示海軍「在國際水域攔截每一艘向伊朗支付了過路費的船隻」。

但根據美國中央司令部（Centcom）隨後發布的聲明，封鎖行動其實是針對「進出伊朗港口」的海上交通，對於非往返伊朗港口的船隻將不會限制其航行自由。

實施細節？

美國軍方尚未透露細節，包括出動多少艘軍艦執行、是否動用戰機以及海灣盟友會否協助行動，均是未知之數。

專家指出，考慮到可能引發環境災難，美國軍方不太可能向油輪發射導彈或其他武器，最有可能的方案是美國海軍嘗試威脅船隻改變航向，如對方不從則派遣武裝登船隊實際控制船隻。

盟友協助？

特朗普向霍士新聞表示，許多盟友都希望協助在海峽的行動 ──他此前批評許多盟友不支持這場對伊朗戰爭 ──但據英國《衛報》、BBC等報道，英國已表明不會參與任何封鎖海峽的行動，澳洲總理阿爾巴尼斯則表示並未被要求參與。

對油價的影響

專家指出，美軍「封鎖」霍爾木茲對油價的影響，要視乎封鎖範圍和實施方式。

若特朗普禁止運載伊朗石油的船隻通行，或許可以切斷伊朗政權的主要資金來源，但會導致全球油價上漲。自美國和以色列開始轟炸伊朗以來，約有100艘油輪通過霍爾木茲海峽，其中大部分運載伊朗石油產品，目的地為中國和印度。美國為了緩解供應壓力允許伊朗繼續出口這些石油，甚至取消了對伊朗海上石油的製裁。

另一方面，德黑蘭的應對措施也至關重要，當局已威脅將對中東港口進行報復。研究公司ClearView Energy Partners主管布克（Kevin Book）指出：「伊朗或胡塞武裝對海灣產油國替代路線的報復，可能會進一步推高油價。」