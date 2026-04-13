歐爾班敗選 | 歐盟領袖齊讚匈牙利選擇返歐正確 分析：歐洲更緊密合作障礙移除

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在周日舉行的國會選舉中，敗給承諾推動改革的親歐盟反對派蒂薩黨領袖毛焦爾（Peter Magyar），結束對匈牙利的16年管治。對於選舉結果，歐盟委員會主席馮德萊恩形容這是匈牙利邁向歐洲的一步，指出「匈牙利選擇了歐洲」。

現年45歲的毛焦爾承諾打擊貪腐、解凍高達數十億羅的歐盟資金，並且對最富人課稅，同時要改革匈牙利搖搖欲墜的健保制度。他在選前表示，這場選舉關乎匈牙利能否穩固作為歐洲國家的地位並且重振經濟，或是進一步滑向威權陣營。毛焦爾說：「這是最後機會，阻止我們國家成為俄羅斯的傀儡國，不要讓執政聯盟帶領匈牙利退出歐盟。」

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歐爾班唱反調 成歐盟決策助力

歐爾班執政期間經常與歐盟的主流政策唱反調，成為決策阻力。而他親俄羅斯總統普京的立場，以及阻撓援助烏克蘭，也在歐盟內引起不滿。因此，當他在大選落敗，由親歐的蒂薩黨大勝，歐盟領袖大表歡迎，形容匈牙利人民作出正確的選擇。

歐盟委員會主席馮德萊恩在社交平台X發文，盛讚蒂薩黨在選舉中取得壓倒性勝利，稱這是匈牙利邁向歐洲的一步。她形容歐洲的心臟在匈牙利跳動得更加強勁，匈牙利重拾歐洲之路，讓歐盟更加強大。

歐盟理事會主席科斯塔樣在X發文恭賀毛焦爾，表示破紀錄的投票率展現了匈牙利人的民主精神。匈牙利人民已表達了心聲，且民意非常明確，期待與毛焦爾展開緊密合作，共同打造一個更強大與繁榮的歐洲。

大讚匈牙利人民選擇了歐洲

德國總理默茨祝賀毛焦爾在選舉中獲勝時稱，匈牙利人民已經作出了選擇，他期待與毛焦爾合作，攜手共建一個強大、安全，最重要的是團結的歐洲。

法國總統馬克龍對毛焦爾表示，法國歡迎這場勝利，這不僅是人民參與民主進程的勝利，也展現了匈牙利人民對歐盟價值觀的認同，以及匈牙利在歐洲所扮演的角色。

歐爾班敗選後，新的匈牙利政府與歐盟之間的關係變化也令外界關注，特別是在制裁俄羅斯、援助烏克蘭等議題。

料為更嚴厲制裁俄羅斯鋪路

歐盟成員國領袖於去年12月達成協議，將從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐羅貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。

德國投資銀行貝倫堡銀行（Berenberg Bank）首席經濟學家史密丁（Holger Schmieding）在報告中指出：「歐爾班政權的終結將大幅提振匈牙利經濟，這將會移除歐洲更緊密合作的關鍵障礙，為更嚴厲制裁俄羅斯鋪路。」