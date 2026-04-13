伊朗局勢｜特朗普：美國調派更多掃雷艇進入霍峽　英國及盟友將協助行動

美國總統特朗普表示，美軍將向霍爾木茲海峽調派更多掃雷艇，並指英國及其他盟友國家亦將參與支援相關行動。

清理霍峽「不會耗時太長」

特朗普接受美國霍士新聞訪問時稱，清理霍爾木茲海峽「不會耗時太長」，並指兩艘美國軍艦已於11日順利通過該海域，「期間沒有遇到任何阻礙」。他同時表示，美方已開始為海域掃雷作業創造條件，北約及部分海灣國家亦已提供協助。特朗普指，除美軍外，英國及「數個國家」亦將參與相關行動。他說：「據我了解，英國和其他幾個國家正派出掃雷艦。」

美國中央司令部早前表示，已開始在霍爾木茲海峽部署相關行動，以準備清除水雷。美國《紐約時報》引述官員報道稱，美方認為伊朗無法有效定位並清除其在海峽布設的水雷。

此外，特朗普較早前曾在社交平台發文，威脅若伊朗在核問題上拒絕讓步，美軍將封鎖霍爾木茲海峽。不過他在訪問中亦承認，全面封鎖行動「需要一定時間」才能完成。他並表示，美伊談判在接近尾聲時氣氛「相當友好」。

革命衛隊：對霍峽擁有「完全控制權」

伊朗方面則多次否認美軍軍艦通過霍爾木茲海峽的說法，並指有美艦曾被伊朗革命衛隊船隻攔截後撤離。

伊朗革命衛隊海軍表示，伊朗對霍爾木茲海峽擁有「完全控制權」，但強調該水道對非軍事船隻仍保持開放。不過半官方媒體引述軍方稱，任何接近該海峽的軍艦都將面臨「堅決而強硬的回應」。