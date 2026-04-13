伊朗局勢｜特朗普：若中國向伊提供肩射式導彈將徵50%關稅 稱伊朗「未離開談判桌」

美國總統特朗普接受美國媒體訪問時表示，曾聽聞中國可能向伊朗提供肩射式防空導彈，但對此持懷疑態度，認為中方未必會這樣做。他指出，若證實相關軍援屬實，美國將對中國商品徵收高達50%關稅作為回應。

特朗普稱和中國關係不錯

特朗普在接受福斯新聞訪問時稱：「我懷疑他們會不會這麼做，因為我和中國關係不錯，我認為他們不會這麼做，但也許他們一開始確實這麼做。」他說： 「但如果我們發現他們這麼做，就會對他們徵收50%的關稅。」

美國與伊朗早前在巴基斯坦斡旋下於伊斯蘭堡舉行談判，但最終未能達成協議。特朗普其後再發表強硬言論，表示美方將對霍爾木茲海峽實施「全有或全無」的封鎖政策。

預計伊朗最終會讓步

他強調，美國不會容許伊朗選擇性讓部分國家船隻通行並從中獲利，並指：「我們不會讓伊朗只向他們喜歡的國家賣油，這將是『全有或全無』。」他又稱，伊朗「未離開談判桌」，並預計對方最終會讓步。

特朗普同時為其早前揚言「摧毀伊朗文明」的言論辯護，稱相關強硬表態已迫使伊朗重返談判。他警告，若伊朗拒絕放棄核計劃，美軍可在短時間內摧毀其能源及基建設施，「半天之內，他們將沒有一座橋樑或發電廠能夠運作，整個國家會倒退回石器時代」。