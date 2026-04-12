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伊朗局勢｜特朗普：無論伊朗是否達成協議 「美國都會勝出」

即時國際
更新時間：05:40 2026-04-12 HKT
發佈時間：05:40 2026-04-12 HKT

美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下在伊斯蘭堡進行談判，據報第二輪談判已經結束，雙方將進行下一輪會談。美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。

特朗普在白宮草坪準備登上直升機前，向在場記者表示：「無論發生什麼，我們都會贏。」他稱，美國已經「完全擊敗」伊朗，並指即使最終未能達成協議，對美國而言結果並無分別。他說：「他們可能會達成協議，也可能不會，這並不重要。從美國的角度來看，我們都贏了。」

美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。路透社
美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。路透社
美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。路透社
美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。路透社

特朗普稱，伊朗可能在霍爾木茲海峽部署水雷，而美方正進行掃雷行動，確保航道安全。他又批評北約未有在相關行動中提供協助。此外，特朗普警告，若中國向伊朗運送武器，將面臨「大問題」。

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