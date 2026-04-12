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伊朗局勢｜美伊巴三方舉行面對面會談 據報談判進入新階段 可能延長多一天

即時國際
更新時間：04:19 2026-04-12 HKT
發佈時間：04:19 2026-04-12 HKT

美國與伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開新一輪談判。消息指，雙方已進行首輪面對面會談，其中一個階段已經結束，目前正交換書面文本，以確認各項議題共識。

下一輪談判今晚或明日舉行

據塔斯尼姆通訊社報道，會談於周六伊斯蘭堡時間下午5時30分左右開始，持續數小時後完成其中一輪面對面討論，隨後就相關議題交換書面文件。接近伊朗談判代表團的消息人士表示，下一輪談判很可能於今晚或明日舉行，並稱「今晚或明天（周日）可能會再進行一輪會談」。

報道又指，會談開始約一小時後，由於進入更細節及技術性議題，專家團隊隨後加入談判。期間雙方曾短暫暫停會談進行內部磋商及休息，其後再恢復談判。

伊朗邁赫爾通訊社引述知情人士稱，特朗普政府提出的「不合理要求」仍然是達成談判框架的主要障礙。伊朗媒體強調，雙方仍在持續磋商，伊方堅持維護其軍事成果及保障國民正當權利。

另據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊朗與美國之間經由巴基斯坦居中斡旋的訊息傳遞仍在持續。據悉，雙方目前存在嚴重分歧。

另外，據美國軍方表示，兩艘美軍軍艦已通過霍爾木茲海峽，並指此舉是為清除海上水雷及確保航道安全的一部分。不過，伊朗方面否認相關說法，指美方所稱艦艇通行並不符合事實。

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